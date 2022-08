AMLO pide “tregua mundial” a países como Estados Unidos, Rusia y China; el tema podría llegar a la ONU, dijo

Staff Correo

Ciudad de México-. El presidente Andrés Manuel López Obrador, propuso una “tregua mundial” para evitar la guerra bélica y comercial con otros países, además de superar la crisis económica.

En su conferencia mañanera, el mandatario dedicó unos minutos para hablar de los conflictos que últimamente han involucrado a países como China, Estados Unidos y Rusia.

Y es que a propósito de las amenazas que ha causado la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a China, López Obrador, pidió a los países evitar las confrontaciones bélicas.

“Acordar entre todos los pueblos, las naciones, una tregua de cuando menos cinco años para poder enfrentar la crisis que afecta a los pueblos. Una tregua que cese la guerra, la confrontación, las provocaciones, que las cosas queden como están”.

Incluso involucró a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para llevar la propuesta hasta esta organización que podría mediar la tregua.

Mencionó el conflicto entre Rusia y Ucrania, además de la reciente visita de Nancy Pelosi a China, motivo por el que este país amenazó con operativos militares en caso de que Pelosi visitara Taiwán, una de las provincias que no ha conseguido reunificar con el resto de su territorio, desde hace más de 60 años, y que busca evitar que tenga contacto oficial con otros países.

“Una vez que se detengan los enfrentamientos, en especial la guerra de Rusia y Ucrania y que en cinco años esto lo podría hacer la ONU, hacer una revisión. Pero que todos hagamos el compromiso de no apostar a la confrontación, a las guerras. Desde luego, a la guerra bélica pero también no apostar a la guerra comercial, porque esto nos afecta a todos. Primero fue la pandemia, luego lo de la guerra de Rusia con Ucrania, ahora estas tensiones en Taiwán”.

