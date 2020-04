AMLO pide que no haya sanciones contra TV Azteca

Redacción

México. – AMLO pidió no ir más allá en las sanciones contra TV Azteca con el fin de respetar las libertades de los medios.

Durante su conferencia de la mañana dijo lo siguiente: “aprovecho para decir que la Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca, actuaron en el cumplimiento de su deber. Tuvieron que presentar una sanción porque si no ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarse, la libertad de expresión”.

López Obrador parece haber minimizado los efectos de la declaración de Javier Alatorre al momento de decir: “esto (el perfil profesional del equipo de Salud) ayuda a entender y estar tranquilos porque también sale una noticia sin fundamento o una declaración apresurada y hay alarma, pues no debe preocuparnos tanto porque, repito, la gente está muy avispada, muy consciente”.

Comentó que la gente no puede ser manipulada: “son otras razones. cuestiones de tipo ideológico que alguien no quiera cambiar y pueden haber evidencias de que esté equivocado se sigue manteniendo la misma postura, no es porque no tenga información y no sepa discernir entre lo que es bueno y es malo”.

Señaló, como para explicar que los efectos de los medios no poseen el mismo impacto que antes: “Se puede decir, se hace daño, pero no mucho. En este caso el presidente dice que es conveniente. Es necesario que se sigan recomendaciones en materia de sanidad para seguir enfrentando de la mejor manera posible el coronavirus, que no se hospitalice a la gente, mucho menos que pierda la vida, la mayoría de la gente hace caso”

Llamó a la población a seguir actuando de forma responsable.

