AMLO pide a Senado permitir intervención de la ONU ante desapariciones forzadas

Redacción

México.- La agencia calificadora Moody’s realizó un ajuste a su proyección de la economía de México en la que determinó que después de la pandemia el Producto Interno Bruto sufrirá una caída del 10% este año.

Dicha contracción contrasta con la proyección hecha por la agencia calificadora en junio, cuando se esperaba una baja del 7%; no obstante, se ajustó la previsión después que el COVID-19 sigue presente en la mayoría de los países que integran el G-20.

“Ocho meses después de la aparición del coronavirus, todavía se está propagando en varios países, incluidos Estados Unidos, Brasil, India, Indonesia, Sudáfrica y México”, señaló Moody’s.

Moody’s también hizo una revisión de los datos correspondientes al segundo trimestre del año, en el que la economía mexicana se desplomó 18.9%, lo que provocó ajustes.

México figura entre los países más afectados por la pandemia y la segunda nación más afectada entre los países emergentes después de Argentina, que tendrá una contracción del 12%.

Para el 2021 Moody’s estimó un rebote del 3.7% en el PIB de México, con lo que se ubicará como una de las economías con la recuperación económica más lenta.

En su análisis global para las naciones del G20, reiteraron su expectativa de que habrá una contracción de 4.6%. Explicó que ya se ve una recuperación económica, no obstante, aclaran que ésta dependerá de la contención del virus.

Aunque los datos económicos muestran un rápido repunte del consumo de bienes en varias economías avanzadas, los temores asociados con la pandemia seguirán obstaculizando una recuperación completa.

PIB do Brasil deve contrair 6,2% em 2020 e crescer 3,6% em 2021; Maior estímulo fiscal no Brasil deve fazer com que perdas econômicas no país sejam menores que as de México e Argentina #coronavirus pic.twitter.com/A3XW3o1YWV

— Moody's Latin America (@MoodysLatAm) August 25, 2020