AMLO pide a padres de familia afectados por caso ‘La Escuela es nuestra’ no dejarse y denunciar

Redacción

Guanajuato. – Durante la conferencia matutina en la sesión de preguntas se le preguntó al presidente de la república sobre el caso de los padres de familia que fueron engañados para entregar los recursos del programa federal ‘La Escuela es Nuestra’ en varios municipios del Noreste.

AMLO dijo que su recomendación para estas personas que fueron afectadas es que no se dejen y que denuncien puesto que el programa justamente se creó para que no haya intermediarios, por ello, dijo, es que se puso a cargo de la tesorería a mujeres, pues el presidente argumenta que ellas son más confiables.

Comentó lo siguiente: “Yo le diría a los padres de familia que no se dejen que no lo permitan, que denuncien y que el dinero de la escuela va directo a madres y padres de familia, a su sociedad, para que en la asamblea decidan qué hacer con ese dinero y que no permitan que se les imponga nada, porque el programa se hizo precisamente para que no haya intermediarios porque todo lo que era la construcción de aulas, mantenimiento pasaba por varias instancias y llegaba muy poco, a veces nada, ahora desde la tesorería se envía el dinero, el único intermediario es un banco, donde van a buscar lo que les corresponde, si es una escuela pequeña”.

Finalizó subrayando que es importante que estas personas no acepten ninguna imposición.

G.R