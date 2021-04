AMLO pide a médicos privados esperar para recibir la vacuna antiCovid

Redacción

México.- Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador pidió a los médicos privados esperar para recibir la vacuna contra la COVID19.

“Que nos esperen hasta que nos toque por edad, va poco a poco. Que quede claro para que no haya manipulación: se aplica de manera universal, no interesa que los médicos estén en hospitales privados, o que los maestros den clases en escuelas particulares, es para todos. Aquí no se le da preferencia a nadie, ni al presidente que le dio COVID”, dijo el mandatario.

El personal de salud exige una respuesta sobre el plan para vacunarlos y en qué fecha se les podrá aplicar la dosis.

López Obrador señaló que entiende la demanda de los médicos, por lo que enfatizó “tenemos ya una estrategia”.

Por otro lado, el mandatario dio a conocer las fechas en las que podrían arrancar las jornadas de vacunación para trabajadores del sector educativo y las personas de 50 a 59 años de edad, se tiene previsto al menos la primera dosis para el día 20 de abril.

Con información de El Financiero

