¿AMLO o MALO? Estallan memes por mujer que llamó Manuel Andrés a Andrés Manuel

Redacción

México.- Este sexenio ha sido uno de los más polémicos, en gran medida por la polarización que existe en redes sociales. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia todos los días se pueden leer un sinnúmero de comentarios donde se le exige su renuncia.

El pasado miércoles una ciudadana se volvió viral luego de que pidiera la renuncia del mandatario, pero nombrándolo incorrectamente, pues lo llamó “Manuel Andrés”.

De acuerdo con la señora Josefina, el “señor Manuel Andrés” está destruyendo a México.

“Váyase de ese Palacio Nacional que le quedó muy grande, como mandante le pido váyase, le pido su renuncia”, exigió.

Señaló que los mexicanos están hartos de su gestión y finaliza con un contundente: “está despedido”.

Las reacciones no tardaron en llegar y la ciudadana se convirtió en tendencia en Twitter, pues mientras unos usuarios coincidieron en cada palabra de la mujer a pesar de equivocarse en el nombre, otros señalaron que esta equivocación es suficiente para no tomar en serio su mensaje.

Varios internautas se burlaron de la señora Josefina con los tradicionales memes o frases sarcásticas.

Soy mexicana y NO CONOZCO A MANUEL ANDRÉS

A mí no me meta en sus chismes

Si está usted tomada o se metió algo

NO HAGA VIDEOS! pic.twitter.com/4ZZpWSOn4v

— Luz Ma (@glez_mateos) August 19, 2020