AMLO no ve problema en activar Guardia Nacional sin leyes reglamentarias

El presidente sostuvo que está autorizada en la Constitución y “no afecta en nada los principios constitucionales”, por lo que ya está instalada en Minatitlán donde se necesitan por la violencia “heredada”

Notimex

Minatitlán.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la actuación de la Guardia Nacional está autorizada en la Constitución, y la instalación de su primera coordinación sin las leyes reglamentarias “no afecta en nada los principios constitucionales”.

Con la entrada en operaciones de la Guardia Nacional “dimos respuesta a la demanda de seguridad de los ciudadanos de Minatitlán, de Coatzacoalcos y de toda esta región del estado de Veracruz”, afirmó.

“Por eso decidimos iniciar en Minatitlán lo de la Guardia Nacional, el establecimiento de la Guardia Nacional. Ya quedó instalada la Guardia Nacional en Minatitlán”, expresó y señaló que esa respuesta también implica buscar y sancionar a los responsables del asesinato de 13 personas que se encontraban en una celebración.

En conferencia de prensa luego de un recorrido de supervisión a la refinería ‘Lázaro Cárdenas’ en Minatitlán, sostuvo que se atenderá a los familiares de las víctimas y “la autoridad competente está actuando; el gobernador del estado está cumpliendo con su responsabilidad”.

Subrayó que la actuación de la Guardia Nacional está autorizada en la Constitución “y lo que estamos haciendo no afecta en nada los principios constitucionales, sin sus leyes reglamentarias ya teníamos posibilidad de hacer lo que se llevó a cabo el día de ayer, la primera coordinación de la Guardia Nacional”.

Lamentó los sucesos ocurridos el pasado “viernes santo” y apuntó que la violencia es una problemática que se heredó de administraciones pasadas. Acusó que “la prensa fifí y la prensa que está acostumbrada a vender su libertad quieren aprovechar hasta estas desgracias para culparnos, como si nosotros en estos meses hubiésemos alentado la creación de las bandas”.

En ese contexto, expresó que los dos sexenios anteriores dejaron más de un millón de víctimas, “pero eso como que se olvida, hay como amnesia; vamos a poner las cosas en su sitio, tenemos el compromiso de garantizar la paz y la tranquilidad en Veracruz y en todo el país”.

“Es toda una estrategia que tienen para buscar afectarnos, es una máxima del periodismo, del hampa del periodismo, según la cual la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces apuestan mucho a eso. Nada más que no somos iguales y no vamos a dejar de ejercer nuestro derecho de réplica en todos los casos”, agregó.

En tanto el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que ya se brindó atención psicológica a nueve familias de las víctimas de la matanza en este municipio, y las restantes no han acudido a recibir apoyo por el temor de quedar expuestas y que se den a conocer sus nombres, y en este sentido pidió a los medios de comunicación abstenerse de publicarlos.

AL