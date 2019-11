AMLO no ha cumplido las expectativas: Hicks

El legislador criticó que a un año de la toma de posesión del presidente de la República no se han mostrado que se lleve a cabo lo prometido

Acámbaro.- Juan Carlos Romero Hicks, diputado federal por Acción Nacional, criticó que temas como salud, seguridad, política exterior y economía no estén cumpliendo con las expectativas a un año de la toma de posesión del presidente de la República.

“Es un presidente que no lee, no escucha y no entiende la vida municipal ni estatal. Él tiene sus proyectos y vive como un presidente de sencillez, que sí tiene, pero que no escucha”, señaló Romero Hicks.

El legislador panista, enfático, dijo que este domingo se cumple un año del mandato presidencial que ubicó a Andrés Manuel López Obrador muy legitimado y que generó grandes expectativas “pero que lamentablemente, en el camino, no se han venido cumpliendo”.

Agregó que la seguridad no está mejor, “la economía tampoco, el combate a la pobreza y desigualdad no ha tenido una mayor incidencia y el papel de México en sus asuntos internacionales ha sido muy ausente. Tenemos un presidente que no lee, no escucha, que no convoca, que no concilia y regaña mucho”.

No entiende la vida municipal

En cuanto Guanajuato, donde hay recortes del gobierno federal, Romero Hicks respondió que López Obrador no entiende la vida municipal ni estatal, “él tiene sus proyectos y es los que ha venido impulsando para el presupuesto, pero que no han pasado por los 2 mil 457 municipios del país.

Refirió que en este momento no se ha reunido con ningún legislador de la ‘alianza Hagamos Historia’, tampoco con ningún presidente de partido político y menos con algún ayuntamiento, él vive de una imagen de sencillez que si tiene, “sin embargo que no escucha. Necesitamos un presidente que este en una interrelación cercana con la sociedad y lamentablemente no lo tenemos”.

Es un trabajo complejo

Juan Carlos Romero Hicks expuso que ser oposición es complejo porque ellos (Morena) tienen una mayoría donde prácticamente votan los acuerdos y las aprobaciones. “Están sobre-representados porque el presidente de la República obtuvo el 53% de la votación, la alianza que apoyó al presidente cubre un 43% (…) para representación (…) hay que tejerlo para buscar el consenso”.

Refirió que a un año de ser diputado es un trabajo diario, “lo hacemos con mucho entusiasmo y sobre todo con pasión todo para servir a México y Guanajuato”.

Finalmente, negó que vayan a recibir un ‘aguinaldazo’, donde el diputado de Morena, Mario Delgado, explicó que se trató de una confusión periodística de cómo se integra el aguinaldo y el impuesto, y aclaró que sólo es el equivalente a 40 días del pago de dieta, que son 70 mil pesos mensuales.

