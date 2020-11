Apareció, pero no es cierto, son recortes de periódicos, a nadie se espía en el gobierno, ya no es como antes; a ningún dirigente político, esa es la instrucción que he dado, ni al señor (Gilberto) Lozano, ni (Héctor) Aguilar Camín, ni a (Enrique) Krauze, ni a Juan Francisco Ealy Ortiz, ni al señor Junco, a ninguno de los adversarios, nadie, no llevamos a cabo esas acciones de espionaje que eran muy común en el viejo régimen.

sentenció.