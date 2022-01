Redacción

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó este lunes a las mañaneras luego de contagiarse de Covid, donde aseguró que su tratamiento para recuperarse se basó en remedios como: tomar agua, paracetamol, aplicarse VapoRub y tomar miel con limón para la garganta.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal manifestó que se burlan del uso de VapoRub, pero afirmó que eso ayuda y destacó que a toda la población le gusta que lo acaricien y “que nos den una talladita” en el pecho, en la espalda y en las plantas de los pies”.

Detalló que los síntomas que tuvo fueron leves, pues no tuvo calentura, tuvo buena oxigenación “arriba de 90”, solo dos días de ronquera y ardor de garganta.

Por otro lado, Obrador aseguró que con su regreso se demuestra que la variante ómicron no tiene la misma gravedad de Delta en cuanto a síntomas y recuperación.

A la par de llamar a la población a no espantarse, exhortó a seguir cuidándose y evitar contagios, puesto que reconoció que con la nueva variante se han incrementado el número de fallecimientos.

“Como todos los lunes iniciamos esta conferencia, ya salimos del contagio, nos fue bien. Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante delta en síntomas y también el tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos, de todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios porque eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa, están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y lo más importante no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante”.

Agregó que la vacuna contra el virus es otro elemento importante para evitar contagios, ya que “con eso vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo, son menos los síntomas y no nos agravamos”, dijo.

Finalmente, el presidente López Obrador agradeció a la población que estuvo pendiente a su salud pues “amor con amor se paga”, así como también a mandatarios de naciones que mostraron su preocupación.



