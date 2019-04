AMLO llama hipócritas a los conservadores

El presidente criticó ayer a sus adversarios en una red social; resaltó a quienes que por años “callaron como momias”; Juan Carlos Romero Hicks llamó a una reconciliación

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, en un mensaje en una red social, señaló que “la única doctrina de los conservadores es la hipocresía”, y los ubicó como aquellos que “gritan que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción”.

Los señalamientos abrieron un debate en el que recibió reproches de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, al tiempo de que el coordinador del PAN en la Cámara Baja, Juan Carlos Romero Hicks, uno de los más activos en legislar la nueva reforma educativa, invitó a López Obrador “a una reconciliación con todos los mexicanos”.

El segundo mensaje del presidente, la mañana de ayer, se refirió a la polémica que levantó el memorándum en materia educativa.

Escribió: “Callaron como momias cuando saqueaban y pisoteaban los derechos humanos y ahora gritan como pregoneros que es inconstitucional hacer justicia y desterrar la corrupción. No cabe duda de que la única doctrina de los conservadores es la hipocresía. Son como sepulcros blanqueados”.

Ante eso, el legislador Romero Hicks expresó: “¡Ya basta de dividir! El país merece transitar en un Estado de derecho para atender de manera urgente los momentos de violencia e impunidad que vivimos. ¡Construyamos juntos!”.

Aquellos que rechazaron el mensaje también dirigieron señalamientos sobre los hechos violentos del viernes en Minatitlán, Veracruz.

El expresidente Vicente Fox posteó: “Qué vergüenza que hasta las tragedias las uses como trampolín para la agresión. No todo [se] trata de ti, AMLO. Hablar del pueblo no significa gobernarlo. Atenderlo, sí. No más violencia #Minatitlan.

“Sube a 14 [la] cifra de muertos en Minatitlán; hallan cuerpo embolsado en Edoméx; asesinan a pintor y [a] su familia en SLP. El primer trimestre de AMLO ha sido el inicio más violento de los últimos sexenios. ¡Esta es la realidad! Mientras, López atacando, denigrando, MINTIENDO”, escribió en Twitter.

La diputada panista Laura Rojas comentó: “Estos días [son] de recogimiento y reflexión, amor y paz, señor Presidente”. Y luego posteó: “¿Alguien sabe cómo está combatiendo la corrupción el presidente López Obrador?”.

El dirigente de Nueva Izquierda, la principal oposición a Andrés Manuel López Obrador desde su militancia en el PRD, también vinculó el señalamiento presidencial de este sábado con su silencio acerca de la violencia en Minatitlán.

Por su parte, la senadora Citlalli Hernández (Morena) se ocupó de la tragedia en el sur de Veracruz, y comentó que “es muy triste lo que ocurrió en Minatitlán”. Y defendió: “[Es] absurdo pensar que con la llegada del nuevo gobierno el país lleno de sangre y violencia que nos dejaron acabaría. Se equivocan quienes intentan lucrar políticamente con la tragedia humana”.