AMLO le responde a Loret de Mola y a Brozo

Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, respondió a la parodia que realizó Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo “Brozo” de la “mañanera”.

“Me preocuparía que hablaran bien (del gobierno)”, dijo antes de pedir que los presentadores aclararan el origen de los recursos con los que financian su proyecto.

Hace unos días Víctor y Loret hicieron una parodia de la conferencia matutina del Presidente López Obrador.

“Hicieron montajes, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, un documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción. X González y Loret de Mola”, recordó Obrador.

Te podría interesar: ¡Ups! Cachan a funcionario teniendo sexo en plena llamada de Zoom

“Ahora qué me va a extrañar que Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, me llamaría la atención y hasta me preocuparía que hablaran bien. No es cualquier propaganda, la de aquí o publicidad la de la mañanera, para ayudarles a que tengan más auditorio”, agregó.

AMLO negó que existiera censura en contra de la prensa que no le es favorable.

“Con Brozo el otro día me dijeron que hicieron una parodia sobre esta conferencia, pero ya no, ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente, ’te conozco Bacalao aunque venga disfrazado’”, agregó.

Con información de Infobae

SZ