Redacción

México.- Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia matutina que le pediría permiso a Ricardo Anaya para tomarse “una caguama de Pacífico”, en referencia al triunfo de su partido en los estados del Pacífico mexicano.

Anaya Cortés, fue fuertemente criticado cuando recientemente censuró que los mexicanos tomaran caguamas.

Morena, el partido de López Obrador ganó casi todo el Pacífico, pero también la frontera norte y sur.

“Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán. El Pacífico”, dijo. “Hasta le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo me tome una nada más; una caguama Pacífico. Todo con moderación”, agregó el mandatario.

El Presidente de la República recalcó que la alianza partidista de Morena ganó 11 de las 15 gubernaturas que se disputaron el pasado domingo, mientras que la coalición del PRI, PAN y PRD sólo ganó tres entidades.

“Permiso concedido”, responde Anaya a la petición de AMLO

Luego de que el presidente López Obrador le pidiera permiso a Ricardo Anaya para tomarse una ‘Pacífico’, el ex candidato a la presidencia respondió a través de un mensaje en Twitter.

“Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo de hecho me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la Ciudad de México y posiblemente me tome otra en Querétaro”, indicó.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV