AMLO garantiza castigo por ataques a candidatos

Agencias

Ciudad de México.- Con un llamado a la población a que salga a votar “sin miedo” el 6 de junio, pese a los hechos violentos que se han presentado en todo el proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los culpables de dichas agresiones serán castigados.

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, aseguró: “que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona”.

Señaló que en casi todos los casos de ataques a candidatos “se tienen detenidos, presuntos responsables”. Y dijo que hoy la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informará de los avances en las investigaciones en los casos de violencia contra los políticos.

Del mismo modo, pidió realizar unas votaciones legítimas en todo el país e hizo un llamado a las autoridades electorales y estatales a no realizar actos ilícitos.

“Que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para favorecer a los partidos, que no haya fraude electoral, que demos un ejemplo los mexicanos”, acotó.

Dijo esperar que el domingo “sea toda una fiesta cívica” y se celebre el ejercicio democrático.

López Obrador reiteró que “existen condiciones” para llevar a cabo los comicios del 6 de junio, donde más de 93 millones de mexicanos están llamados a votar para renovar la Cámara de Diputados, 15 gobernadores, 30 congresos locales y miles de ayuntamientos.

En la recta final Imperan intimidaciones

A punto de terminar las campañas electorales, la violencia política no para, pues, en diferentes hechos, un candidato tuvo que huir de su municipio, otra candidata fue intimidada, mientras que uno más suspendió actividades por el plagio de un funcionario en donde haría un mitin.

En Zirándaro, Tierra Caliente, Guerrero el candidato de PRI-PRD a la alcaldía, Jaime Torres García, y el alcalde morenista Gregorio Portillo Mendoza huyeron del municipio tras recibir amenazas de muerte para obligarlo a declinar por la abanderada de Morena, Tania Pacheco, y una semana antes salió del municipio el alcalde, quien renunció a la candidatura a diputado local plurinominal por amenazas.

En Cuautepec, Cecilia Andraca García, candidata del PES, denunció que un vehículo le cerró el paso e impactó la camioneta en la que viajaba cuando regresaba de un mitin en la comunidad La Soledad, la noche del lunes en la Costa Chica de Guerrero.

El gobernador Héctor Astudillo Flores ofreció seguridad a la aspirante e indicó que son más de 45 los candidatos los que cuentan con algún tipo de medida de seguridad.

En Taxco, el abanderado del PAN a la alcaldía, Marcos Efrén Parra Gómez, suspendió su campaña ya que comisarios de pueblos que visitaría fueron privados de su libertad para presionarlos a votar por los candidatos de la coalición PRI-PRD, también presionan a la gente de las comunidades.

En Cuitzeo, Michoacán, José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, candidata de la coalición PT-Morena a la alcaldía, murió ayer luego de que fueran atacados a tiros el domingo.

En Tuxtla Chico, Chiapas, la casa de campaña de la candidata del PVEM a la alcadía, Rosario Esmeralda Coutiño Roblero, fue atacada a balazos la noche del lunes.

La candidata priista a la alcaldía de Ixmiquilpan, Hidalgo, Anel Torres Biñuelo, denunció un intento de atentado por hombres armados que se acercaron a su vehículo para amenazarla con un arma de fuego.

Ayer la organización Observatoria Ciudadana Todas MX informó que “el de 2021 es el proceso electoral más violento contra las mujeres, ya que 21 de los 35 asesinatos de aspirantes a un cargo de elección popular cometidos han sido cometidos contra mujeres”.