AMLO firma orden para frenar reforma educativa

Con memorándum pide se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el memorándum dirigido a los titulares de secretarías de Gobernación (Segob), de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para dejar sin efecto las medidas de la reforma educativa vigente.

“Todo esto mientras en el Congreso se resuelve de lo de la reforma a la Constitución, a las leyes, para garantizar la educación pública, laica, pluricultural, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares”, explicó en un video difundido en su cuenta de Twitter, @lopezobrador_.

Detalló que en el documento recomienda que se reinstale a maestros cesados, se libere a profesores y luchadores sociales que fueron injustamente encarcelados.

En el memorándum, López Obrador plantea que se reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades, “que haya una indemnización para familia-

res de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso, oponiéndose a la mal llamada reforma educativa”.

Divide al Congreso

Las fracciones de oposición en el Congreso y la mayoría legislativa encabezada por Morena chocaron por el memorándum.

Para los primeros, se trata de una acción inconstitucional y los funcionarios que la acaten podrían ser sancionados penalmente; en tanto que para los legisladores morenistas y sus aliados del PT y PES se trata de medidas administrativas sin contraposición con el proceso legislativo.

En San Lázaro, el líder de Morena, Mario Delgado, apoyó la decisión del Ejecutivo y emplazó a la CNTE a llegar a un acuerdo a más tardar el 30 de abril; en Twitter dijo que el presidente “no pretende modificar la Constitución con su memorándum”, ya que es un instrumento de alcance interno y administrativo.

El líder del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, adelantó que analizan las acciones legales que podrían presentarse para modificar el documento, pero “está tan mal hecho, tan ocurrente, tan aleatorio” que no se funda en ninguna legislación.

El del PRI, René Juárez Cisneros, argumentó que se violentan varios artículos de la Constitución, y la del PRD, Verónica Juárez Piña, sostuvo que “es lamentable la decisión del presidente de ceder ante los intereses de un grupo clientelar”.

Sin sustento legal

Académicos y constitucionalistas coincidieron en que sería “fácil”, desde el punto de vista técnico, impugnar y echar abajo el memorándum, puesto que, sostuvieron, no tiene fundamento jurídico. “Es autorreferente”, dijo el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

CNTE: La medida es paliativa

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) consideró que el memorándum es “un paliativo” para desconocer en los hechos la reforma educativa de 2013. Lo suficiente, dijeron, sería su abrogación.

El vocero de la Sección 22 de Oaxaca, Wilbert Santiago, consideró que no se han visto soluciones a sus demandas después de más de 100 días del gobierno. “El memorándum no está por encima de la ley, lo tenemos claro. Lo que se ha instruido es a la búsqueda de soluciones para dejar sin efecto las cuestiones nocivas, pero sabemos que en la ley aún no existe la abrogación total. Para poder avanzar con resultados estaríamos esperando la definición de la SEP. Es una medida paliativa”.

Y ‘Maestros por México’, afín a Elba Esther Gordillo, celebró por “mantener el diálogo y buscar los acuerdos necesarios para abrogar la reforma”, la cual, señaló, “vulneró los derechos laborales y humanos”.

