Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la venta de niñas en Guerrero es una excepción y no ‘la regla en La Montaña’, pues “en las comunidades existen valores”.

“Ahora que fuimos a La Montaña, unas periodistas, por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘¿A ver, qué nos dice o viene a ver lo de la venta de las niñas?, ¿lo de la prostitución de niñas?’”, dijo el Ejecutivo.

Al encabezar el evento ‘Plan de Apoyo a Guerrero’, el presidente destacó que su visita a esa entidad, recién gobernada por su partido Morena, no se debía al tema de venta de niñas y señaló que sobre ese problema hay toda una campaña.

“No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla. En las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales. Eso puede ser la excepción, pero no es la regla. Qué, ¿acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?, entonces toda una campaña en ese sentido, pero no es motivo para cuestionar a nadie, es que es muy enajenante el manejo de la información o mejor dicho la información que se transmite para distorsionar, para deformar las cosas. Entonces, en La Montaña y en todo Guerrero hay muchos valores para regenerar la vida pública”, mencionó.

México, cuna de abusos a menores

En las últimas semanas se han hecho públicos varios casos de niñas que son vendidas en matrimonio en la región de Guerrero, esto a pesar que desde 2019 está prohibido el matrimonio infantil en México.

La práctica sigue ocurriendo en varias regiones del país como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde es común la venta de niñas a partir de los 11 años sin que la autoridad lo prohíba, alertaron las organizaciones Save the Children, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe y la Red por los Derechos de la Infancia en Mexico (Redim).

Tan sólo en 2020, 153 mil 485 mujeres de entre 12 y 17 años había tenido al menos un hijo vivo nacido, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) documentadas por la organización Redim.

Los municipios con más madres adolescentes fueron León (Guanajuato), Juárez (Chihuahua), Puebla (Puebla), Tijuana (Baja California) e Iztapalapa (Ciudad de México). En algunos municipios como La Pe (Oaxaca), Mitonic (Chiapas) e Ixcamilpa de Guerrero (Puebla) las madres adolescentes llegaban a representar una de cada 10 de las mujeres de 12 a 17 años.

La restricción para contraer matrimonio a partir de los 18 años formaba parte del Código Civil de algunas entidades federativas desde antes de la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2015, pero se hizo a nivel nacional en 2019 cuando se incorporó en el Código Civil Federal.

León es primero en embarazos adolescentes

A pesar de este logro, México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con tasas de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años, según cifras de 2018.

Las organizaciones destacan que de las 153 mil 485 mujeres de entre 12 y 17 años con al menos un hijo, el 80% está dentro de una unión arreglada, es decir, que son vendidas.

Las cifras de maternidad infantil en México aún son alarmantes y muestran que en casi todo el país ocurre esta práctica. Por ejemplo, los 15 municipios con más madres de entre 12 y 17 años son:

León (Guanajuato): 2 mil 110

Juárez (Chihuahua): mil 899

Puebla (Puebla): mil 531

Tijuana (Baja California): mil 453

Iztapalapa (Ciudad de México): mil 245

Ecatepec (Estado de México): mil 191

Aguascalientes (Aguascalientes): mil 184

Zapopan (Jalisco): mil 83

Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco): mil 47

Culiacán (Sinaloa): 980

Acapulco (Guerrero): 975

Saltillo (Coahuila): 973

Chimalhuacán (Estado de México): 941

Mexicali (Baja California): 868

Toluca (Estado de México): 843

En cuanto a los matrimonios, las cifras del Inegi muestras desde hace 10 años una tendencia a la baja en México: 2011 (57 mil 982), 2012 (54 mil 138), 2013 (48 mil 275), 2014 (35 mil 178), 2015 (24 mil 338), 2016 (11 mil 548), 2017 (2 mil 725), 2018 (589), 2019 (69) y 2020 (26).

