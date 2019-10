AMLO: En mi gobierno no se elevará la edad de retiro

En su conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se elevará la edad de retiro, puesto que fue una política del periodo neoliberal que, afirmó, afectó a todos los mexicanos.

“No estoy de acuerdo de que se amplíe la edad de retiro. Mientras yo sea el presidente no se va a aumentar la edad, no habrá propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se hizo en el periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo y no queremos seguir con lo mismo, no es más de los mismo”, dijo.

En su conferencia en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, “a todos los mexicanos por consigna muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero, eso se acabó. Ya no vamos a seguir con eso”.

“Los tenemos rodeados”

También aseguró que en su gobierno no se permitirán prácticas de corrupción, ni de influyentismo en concesiones del agua, por lo que advirtió a los corruptos: “Ríndanse, los tenemos rodeados”.

Indicó que en los sexenios pasados se entregaban permisos de explotación del agua por compromisos políticos.

“Si se actuaba así (es) porque había influyentismo y corrupción, pero ahora ya no vale nada de eso. Si se construye sin permiso o se entregaron permisos chuecos hay autoridades (…) no se va a permitir. ¿Qué le digo a los corruptos? Ríndanse, los tenemos rodeados”.

“Tenemos que poner orden en el tema del agua, cuidar el agua, no otorgar permiso de construcción en donde no hay agua”.

Necesario reconstruir el sistema de ahorro para el retiro: IMSS

El Sistema de Ahorro para el Retiro requiere una verdadera reconstrucción que ponga en el centro a los trabajadores y la protección de su seguridad social, a fin de atender las razones que los han llevado a reclamar lo que es justo: el esfuerzo de su trabajo, afirmó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

En la clausura de la 4ª Convención Nacional de Afores, dijo que este momento debe verse como el punto de partida para comenzar una discusión sobre una reforma integral a un sistema que a todas luces está agotado.

“Ya nos alcanzó la realidad y lo único que nunca vamos a poder recuperar es el tiempo. Por eso estoy seguro que todos tenemos el mismo interés: el retiro digno de quienes durante años aportaron con su trabajo a construir un mejor nación”.

Afirmó que a 22 años de la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro, además de no generarse los rendimientos esperados, la búsqueda por perfeccionar el sistema y la operatividad de la inversión de los recursos ha llevado al crecimiento de un aparato administrativo que orilla a mantener costos de operación altos que se reflejan en altas comisiones.

