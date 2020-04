AMLO donaría su aguinaldo y disminuiría su salario en crisis sanitaria

Redacción

Ciudad de México. – Durante su conferencia matutina, el presidente de la república comentó, luego de que se le cuestionara si daría algo de dinero para apoyar durante esta contingencia, que aportaría su aguinaldo y disminuiría su salario.

Dijo: “Lo que resulte y si hace falta más también, yo nunca he tenido como fin en mi vida obtener dinero, respeto mucho a los que tienen, no todo el que tiene es malvado; pero yo tengo esa característica nunca me ha interesado el dinero, nunca he tenido cuentas de cheque ni tarjeta de crédito, aunque eso lo administra Beatriz, no es ese mi propósito, lo que pasa es que tengo que tener los recursos necesarios básicos para la familia y también debo pensar en los otros”.

Reiteró que no porque a él le guste la vida austera someterá a lo mismo a todos los mexicanos, comentó: “no apuesten en la vida a lo material, no es el dinero la felicidad, la felicidad es estar bien con nuestra conciencia y el prójimo, el bienestar del alma”.

Finalmente dijo que en esta semana se dará a conocer en qué porcentaje se restará el sueldo a altos funcionarios; pero dijo que en total la disminución será de cerca de tres mil millones de pesos.

