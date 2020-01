AMLO dice que es mentira que su administración tenga nexos con Irán

En una conferencia de prensa reafirmó esto mientras que comentaba cómo se centra en cosas más importantes como el combate con la corrupción en el país

México.- El escándalo sacudió a México cuando un columnista del Wall Street Journal dijo que, según una fuente de inteligencia, desde que AMLO había tomado el mando de la presidencia había establecido nexos con gobierno de Irán.

Ante esto el presidente comentó que el medio de comunicación no es objetivo y que es mentira el que su administración tenga este tipo de nexos. Esto lo comentó en una conferencia de prensa desde el Palacio Nacional.

Parece que el funcionario no quiso ahondar más en el tema al decir: “Qué importancia le puedo dar a eso nada. No me quita el tiempo”. Soy respetuoso de la crítica, estoy acostumbrado. En ese sentido he resistido bastante, no me preocupo mucho”. Incluso comentó que la democracia se trata de pluralidad y de respeto ante otras ideas.

Aseguró que ahora está tratando de combatir la corrupción para el bienestar del pueblo.

