AMLO descubre a partidos políticos que no quisieron donar la mitad de su presupuesto

Redacción

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador balconeó a los partidos políticos que están a favor de entregar la mitad de su presupuesto para atender la contingencia por el coronavirus.

En su conferencia López Obrador informó que Morena, el partido que fundó, fue el primero en aceptar, mientras que el PRI dijo estar dispuesto a aceptar con ciertas condiciones. Por otro lado dio a conocer que el PAN rechazó la idea y a otros partidos que no se han pronunciado.

“Ya Morena entregó la mitad de su presupuesto para que sea utilizado en la emergencia sanitaria. El PRI acepta entregar mitad de su presupuesto si se forma un fideicomiso con la sociedad civil y el INE. El PAN no acepta, quiere cambiar la ley para comprar equipo médico, pues que ya presente la iniciativa. PRD no acepta devolver la mitad, preguntará al INE si puede entregar donaciones en especie a fundaciones. PES aceptó la propuesta y se prepara una propuesta a la vez para donar 3 meses de salario de sus legisladores. Los demás partidos no se han pronunciado: el PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza”.

Morena presentó un oficio al Instituto Nacional Electoral (INE) para renunciar al 50 por ciento de los recursos que le restan por recibir en el año, equivalentes a 785.6 millones de pesos.

