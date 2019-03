AMLO descarta riesgo en relación con España

Alista pedido de disculpa a los gobiernos de los Estados Unidos y Francia; aclaró que su gobierno no filtró ni dio a conocer las cartas por respeto a España y al papa Francisco

Agencias

Ciudad de México.- Tras la negativa de España a la solicitud de pedir perdón por los agravios de la Conquista, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que esté en riesgo la relación diplomática con ese país.

“No, para nada, no se pone en riesgo, este es un asunto de voluntades y de consciencia de cada quien”, aseguró durante su conferencia de prensa.

El lunes, de gira por Tabasco, el mandatario informó que había enviado una carta al rey Felipe VI de España en la que solicitaba que pidiera perdón por los agravios cometidos durante la Conquista.

Dijo que no busca resucitar diferendos, pero “todavía aunque se niegue hay heridas abiertas”; la misiva también fue enviada al papa. El jefe del Ejecutivo afirmó que no participará en ninguna conmemoración hasta que no se resuelva su petición, ello, luego de que se le preguntó si participaría en el aniversario de los 500 años de la fundación del Puerto de Veracruz.

Aseguró que en su momento solicitará una disculpa a los gobiernos de Estados Unidos y Francia por los agravios cometidos hacia el pueblo de México, pero ahora se trata de los 500 años de la Conquista.

Aclaró que su gobierno no filtró ni dio a conocer las cartas por respeto a España y al papa Francisco, pero si ellos las quieren dar a conocer, están en su derecho.

López Obrador cuestionó que se celebre en 2021 cuando son los 500 años de la caída de Tenochtitlan: “¿Vamos a celebrar la Conquista?, ¿qué vamos a llevar a cabo en estas fechas históricas?”.

Reiteró que su propuesta es ponerse al corriente con la historia, reconocer agravios y “vamos a pedir perdón, vamos a reconciliarnos, eso es lo que se propone”.

Expuso que como representante del Estado mexicano también solicitará perdón a los pueblos que anteriormente se agravió, como los yaquis y mayas. “¿Por qué? Porque queremos que 2021 sea el año de la reconciliación”.

Por ello es de gran importancia conocer lo sucedido hace 500 años, para determinar “si como estamos planteando, es necesario pedir perdón y comenzar una etapa nueva de reconciliación, de hermandad… no con el afán de la confrontación, del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas salga a la superficie, se ventile; que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos”.

Papa rechaza visitar México

El papa Francisco rechazó visitar el país en 2021 con motivo del jubileo por los 500 años de evangelización, informó la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), respondió que “aunque le encantaría nuevamente visitarnos, ya había venido al menos una vez, y había otros países que todavía no había visitado”, indicó.