Redacción

México.- El abogado Coello Trejo consideró que si Andrés Manuel López Obrador no refuerza el combate a este tema, “el que llegue va a tener un serio problema para controlar el país”.

Javier Coello Trejo, exfiscal antinarco, criticó la guerra contra el crimen organizado de Felipe Calderón y consideró que el Gobierno actual debe ir más allá de su política de “abrazos no balazos“.

En una entrevista en el programa “Los Periodistas“, el abogado que también dirigió la Fiscalía Anticorrupción del expresidente José López Portillo reconoció que Felipe Calderón “batió el avispero”.

“Para iniciar una guerra, como todas las guerras, primero hay que utilizar la inteligencia. O sea, yo no puedo ir y golpear y golpear y golpear, y cometer el error de sacar el Ejército. El Ejército es una institución que tenemos que respetar”.

“El error de Calderón cuando tenía muchos datos, mucha información que Lázaro Cárdenas Batel [exgobernador de Michoacán] se la entregó, hubiera trabajado con inteligencia, ir golpeando poco a poco. Entonces sí hubiera habido un combate”, agregó.

Respecto a la política de “abrazos y no balazos” de Andrés López Obrador, Coello Trejo que no solo le repugna a él sino a más de la mitad del país.

“O el Presidente de la República actual da un manotazo y endereza el problema de la criminalidad y no se hace justicia selectiva, se aplica la ley, o el que llegue va a tener un serio problema para controlar el país”, señaló.

Mencionó que no ha tenido la oportunidad de hablar con Andrés Manuel López Obrador, pero, reconoció, “con todo respeto, pues no me gustaría”.

“Yo sé que el Presidente cree lo que está haciendo. Yo no creo, por dios, se lo juro, que un hombre que llega a ser Presidente de México tiene malas intenciones. Sencillamente tengo entendido, me han dicho, que no escucha, su problema, pero es nuestro Presidente y hay que respetarlo”, agregó Coello Trejo.

Con información de Sin Embargo

Te podría interesar: De ser necesario, FGR atraerá caso del paquete bomba en Salamanca: AMLO

SZ