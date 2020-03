AMLO convocará a besos y abrazos en el Zócalo al final de contingencia

Redacción

Texas.- Por lo menos 28 personas que fueron de vacaciones a Cabo San Lucas, México, resultaron positivas por coronavirus Covid-19, mientras que otros más están a la espera de sus resultados.

Lo anterior fue informado por el Austin Public Health (APH) a través de un comunicado, donde además dijo que ya abrió una investigación al respecto.

Los medios estadounidenses detallaron que fueron unas 70 personas, entre 20 y 30 años las que en un avión privado, viajaron a México para sus vacaciones de primavera hace una semana y media.

Parte de dicho grupo regresó en vuelos comerciales separados.

“Si bien México en el momento de su viaje no estaba bajo un aviso de viaje federal, los residentes del condado de Austin-Travis deberían seguir las recomendaciones de viaje de los CDC ( Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) que indican que los viajeros deben evitar todos los viajes internacionales no esenciales. Unas vacaciones de ocio de cualquier tipo no se consideran esenciales”, dijo la APH.

Cuatro de los casos confirmados se encuentran asintomáticos. La mayoría de los estudiantes se encuentran matriculados en la Universidad de Texas en Austin.

“La universidad está trabajando estrechamente con Austin Public Health para ayudar en el rastreo de contactos. El incidente es un recordatorio de la importancia vital de tomar en serio las advertencias de las autoridades de salud pública sobre los riesgos de infectarse con COVID-19 y difundirlo a otros. University Health Services brinda atención médica y educación al paciente a los estudiantes de la Universidad de Texas en Austin, y es parte de la División de Asuntos Estudiantiles de la universidad “, señaló la institución educativa al medio ABC.

*Con información de López Dóriga

