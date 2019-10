AMLO compara su gobierno con el cristianismo

Ratificó el compromiso de su gobierno por velar por los grupos más necesitados; “todas las religiones tienen ese propósito el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social, eso se le puede llamar solidaridad”, resaltó el presidente

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador comparó las políticas y programas sociales de su gobierno con la labor que realizó Jesucristo y con el cristianismo, debido a que señaló que ambos luchan por mejores condiciones de vida para los más pobres.

“El propósito (de su gobierno), repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo para los más necesitados, esto es humanismo, es justicia social, y es también cristianismo”.

“Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por qué sacrificaron a Jesucristo? ¿Por qué lo espiaban y lo seguían? Por defender a los humildes, por defender a los pobres, esa es la historia. Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo, todas las religiones tienen ese propósito el humanismo, el amor al prójimo, esa es la justicia social, eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar fraternidad. Se le puede llamar de distintas maneras, pero es ser realmente fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le dé la espalda al que sufre”.

En reunión con la comunidad indígena mayo, y a más de una semana del fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, el titular del Ejecutivo federal pidió a los menores y adolescentes de esta comunidad indígena alejarse de la delincuencia, del consumo de drogas, de una vida donde supuestamente les garantizan alhajas, “muchachas guapas, muchachos guapos. Hay que decirles que con esas drogas, con el cristal, pierden la vida en esos laboratorios donde se realizan esas drogas, en dónde se utilizan raticidas”.

Señaló que hasta antes de su llegada a la presidencia imperaba una situación insostenible, “porque había un gobierno que estaba al servicio de una minora, un comité que tenía secuestrado al gobierno, pero eso ya se terminó, ahora es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Aseguró que las transas más grandes se hacían con el aval de los presidentes, pero que desde el 1 de diciembre se inició una limpieza de la corrupción. “La mayor parte del dinero se quedaba en unas cuantas manos, andaban como desesperados, enajenados buscando cómo robar, se dedicaban sólo a robar”.

A los pueblos indígenas

En Guaymas, López Obrador sostuvo que en el 2021 se ofrecerá una disculpa a los pueblos yaquis, entre otros, además de que se empezará a trabajar en un Plan de Justicia para éstos, considerando tres temas principales: tierra, agua y desarrollo.

Al referirse a las cartas que escribió en meses pasados para el Rey de España y para el papa Francisco, consideró que el mensaje “no se entendió bien, se pensó que era un reclamo, que se les estaba pidiendo mucho, cuando era un simple perdón para abrazarnos y reconciliarnos, y pensar hacia el futuro”.

“Lo hago con humildad, siempre he pensado que el poder es humildad y me hincaría en frente de los representantes de los pueblos indígenas yaquis como me hinco donde se hinca el pueblo”.

