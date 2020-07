AMLO asegura que no se debe nada a entidades

Agencias

Ciudad de México.- Sobre la reducción de aportaciones y participaciones federales durante el primer semestre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros, por lo que se dispone de 60 mil millones de pesos para resarcir a las entidades, aunque no será suficiente.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que el gobierno de México compensará a las entidades afectadas e incluso ya se están coordinando con la Secretaría de Hacienda.

Ayer ‘El Universal’ dio a conocer un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados que señala que la Federación dejó de entregar a las entidades más de 18 mil millones de pesos en los primeros cinco meses de 2020.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que la Federación no tiene ninguna deuda con los gobiernos estatales, “estamos al corriente. Si se les debiera, no se dejan; o sea, estarían además ejerciendo su derecho de AMLO asegura: No se debe nada a entidades presentar controversias, diciendo: ‘La Federación no nos entrega lo que nos corresponde’”, señaló.

“Ahora estamos resintiendo más, sobre todo en lo que es el IVA, ha habido una disminución en términos reales, no así en el Impuesto Sobre la Renta, esto puede significar una disminución en el monto de las participaciones a los estados; sin embargo, en el mismo presupuesto autorizado por la Cámara hay un mecanismo de compensación cuando hay desequilibrios financieros y se dispone de 60 mil millones de pesos. De todas maneras, no va a ser suficiente, van a faltar recursos porque es una crisis mundial”.

“Algo parecido a la crisis económica de 1929 a 1933 en Estados Unidos, que produjo una crisis mundial, hablamos de caídas en las economías de todos los países, lo más optimista es que en un país la economía caía 5%, se habla hasta de 8% de las economías.

El borde de la quiebra

El recorte de más de 18 mil millones de pesos en partidas presupuestales que debían llegar a estados y municipios tienen al borde de la quiebra a un buen número de ayuntamientos en el país.

Representantes de alcaldes del PRI, PAN y PRD advirtieron que existen casos en los que presidentes municipales han dejado de pagar servicios porque no alcanza el dinero, máxime con la emergencia sanitaria que se vive. En otros casos comienza a haber problemas para pagar la nómina.

Reconocieron que la caída en los recursos es consecuencia de la emergencia sanitaria y la baja en el precio del petróleo. También recordaron que se encuentra pendiente el cambio en el pacto fiscal.