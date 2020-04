AMLO analiza levantar la cuarentena el 10 de mayo

Redacción

Ciudad de México. – Andrés Manuel López Obrador, el presidente del país, ha externado que le parecería bien levantar la cuarentena por coronavirus el día 10 de mayo, pero esto dependerá de las recomendaciones de los expertos y el subsecretario Hugo López-Gatell.

Durante un anuncio aseguró que el país va bien, además de que adelantó que no será sino hasta el próximo jueves en conferencia de prensa cuando presentará una proyección realista de la pandemia, así como las fechas en que se esperan más pacientes infectados por Covid-19.

AMLO dijo: “Yo no decido, no soy todólogo, a mí me gustaría levantar o iniciar el levantamiento de la cuarentena y empezar gradualmente, desde luego con todo cuidado, con todas las recomendaciones empezar el 10 de mayo, me gustaría muchísimo, levantar la situación de emergencia, cuidarnos, pero espero que para entonces ya vamos de salida, pero yo no soy especialista”.

G.R