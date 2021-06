Agencias

Ciudad de México.- Para lo que resta de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que entre sus prioridades legislativas están fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), llevar a cabo una profunda reforma electoral, así como la eventual incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En conferencia mañanera, explicó que la reforma política busca reducir los costos de la democracia, eliminar a los 200 diputados y 32 senadores plurinominales, así como renovar al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de que el árbitro electoral actúe con absoluta imparcialidad.

Detalló que se prevé aminorar los recursos que se otorgan a las elecciones, así como el financiamiento a institutos políticos, porque no es posible que en un país como México se destinen 20 mil millones de pesos a los comicios, partidos, al INE y al Tribunal Electoral. “A bajar esos costos. Necesitamos los recursos para el desarrollo, para el bienestar del pueblo. ¿Para qué tantos diputados?, ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? No sólo para la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Vamos a reformar la ley (…) para que haya democracia plena”, explicó.

Y señaló que si los diputados y senadores no avalan su propuesta respetará su decisión, porque, como decía el expresidente Benito Juárez García “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.

Esta reforma al sistema electoral que se presentará el próximo año –dijo- busca que no domine el conservadurismo, que haya democracia, porque durante mucho tiempo se han inclinado, los que deberían de actuar como jueces, en favor de los grupos de interés creados.

“Tenemos que buscar la forma [para] que quienes coordinen los procesos electorales sean gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas, se los dije a los empresarios. Un demócrata es quien, independientemente de su forma de pensar, actúa con rectitud; no es un demócrata quien dice que no podemos permitir que un populista llegue a la presidencia.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el consejero Ciro Murayama, con quienes el presidente ha expresado tener serias diferencias, terminan su periodo a inicios de 2023. La consejera Adriana Favela Herrera también concluye su periodo ese año.

Reforma energética

En el Palacio Nacional, el Ejecutivo federal expresó que la primera reforma constitucional que podría presentar este año o a principios de 2022 es al sector energético.

“Una para fortalecer a la CFE, porque en el periodo neoliberal apostaron a dejarle el mercado a las empresas extranjeras. Veían a México como una tierra de conquista y esto afectó a usuarios, a consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz mientras se subsidiaba a los particulares”.

Consideró que se “abusó” y que la firma española Iberdrola ofendió a los mexicanos al contratar como empleado al expresidente Felipe Calderón Hinojosa y a la exsecretaria de Energía Georgina Kessel.

“Yo no quería llegar a una reforma constitucional, pero todavía no se publicaba la ley y empezaron a publicarse los amparos; entonces qué nos queda: una reforma constitucional, si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí, si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, que asuman su responsabilidad”.

Insistió en que es necesaria la reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres y la clase media que las grandes corporaciones, porque ahora las tarifas más bajas las pagan los de arriba, dijo.