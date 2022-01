Redacción

Ciudad de México.- A cuatro días que un juez de la Ciudad de México ordenara frenar la venta de Banamex por Citigroup, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que facilitará los trámites con intervención del Poder Judicial y emitió cinco recomendaciones para los interesados en comprarlo.

El pasado 21 de enero, un juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México ordenó frenar la venta de Banamex, anunciada por Citigroup, al conceder las medidas cautelaras requeridas por Oceanografía en una demanda promovida en 2019.

“Por medio de notificación personal que se realice a la demandada Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, requiérasele para que abstenga de realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”, se lee en las medidas que fueron ordenadas este jueves por el juez Mario Salgado Hernández y constan en el expediente 1234/2019.

Hoy López Obrador ha respondido que incluso podría solicitar la intervención del Poder Judicial para facilitar los trámites y que “no haya tácticas dilatorias”.

“Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex. Nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloqueé, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias. Vamos a estar pendientes y si es necesario, vamos a solicitar la intervención del Poder Judicial”, apuntó el mandatario en conferencia de prensa matutina.

¿Quiénes comprarían el banco?

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo federal emitió una serie de recomendaciones para que se pueda llevar a cabo la venta de Banamex, entre las que destacó su interés porque el banco se “mexicanice, es decir, que los dueños fuesen socios mayoritarios mexicanos”. “Es algo que nos gustaría”, comentó.

Al hablar sobre la venta de este banco, el Presidente planteó cinco recomendaciones que su Gobierno da para la venta de Banamex:

Que los nuevos dueños sean socios mayoritarios mexicanos .

. Quienes compren tengan solvencia económica para respaldar a los clientes

para respaldar a los clientes Que no tengan adeudos con el SAT.

con el SAT. Que paguen sus impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Que el fondo cultural artístico de Banamex sea para el disfrute y en beneficio de los mexicanos con obras, museos y exposiciones.

El Presidente insistió en que hay empresas que se sienten “los dueños de México” y buscan tener los “privilegios” de antaño, pero esto ya cambió.

“La mayoría de los empresarios, de los inversionistas, ya saben cuáles son las reglas. Hay que pagar los impuestos, nada de privilegios fiscales, nada de condonaciones, nada de contratos abusivos, leoninos. Buenos para ellos y malos para la Nación”, apuntó.

Se anotan

El comentario de López Obrador se produce después de que se conociese que el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien ha mostrado interés en la adquisición de Banamex, acumula una deuda con Hacienda de dos mil 636 millones de pesos (128 millones de dólares).

Otro de los candidatos que hoy recién se postuló por el banco es Inbursa, propiedad de Carlos Slim, que aseguró que se involucrará en el proceso si ven condiciones y posibles sinergias, ya que aún no está claro qué es lo que está vendiendo Citi.

“Nosotros estaremos esperando a ver cómo ocurre y qué es lo que tratan de vender, estaremos siguiendo el proceso, probablemente nos involucraremos en el proceso si vemos condiciones y posibles sinergias”, afirmó.

