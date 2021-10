Cuca Domínguez

Villagrán.- En el combate a la incidencia delictiva, narcotráfico, explosivos y rastreo de personas ante desastres como sismos, deslaves y otros; así como el rastreo, guardia y protección, los elementos del Ejército Mexicano tienen el apoyo de unidad canina que en binomio con los efectivos militantes han tenido resultados importantes.

El cabo del arma blindada, Alberto Herrera Gaytán, perteneciente al 5º regimiento blindado de reconocimiento, encargado de la célula de binomios canófilos de la XVI zona militar, de la Secretaría de la Defensa Militar, destacó la importante participación de los perros en el trabajo al combate a la incidencia delictiva.

“Estos efectivos caninos están adiestrados para realizar búsquedas en aeronaves, vehículos, revisa, cajas, maletas y todo lugar, para atender incluso actos terroristas que se pudieran utilizar para desestabilizar la vida cotidiana del país; además de la ayuda para la localización de personas, sobre todo en ciudades donde tradicionalmente tiembla y hay sismos, inundaciones e incendios y en todo caso nos podemos apoyar con los caninos”, destacó.

Aunque en el caso de la XVI zona militar no se tiene un número de eventos en los que los efectivos caninos han participado, y en los que se han tenido resultados positivos, incluso en el trabajo de vigilancia de la frontera norte, frontera sur, así como en el centro del país.

Estos elementos caninos todo el año están operativo, 2 meses pueden estar en la ciudad de México, otros 2 meses en la frontera norte, otro tanto en la sur; porque estos animalitos están siempre en aeropuertos, aduanas, por ello están en constante tanto el can y su manejador, porque no cualquier lo puede acompañar, porque no lo va a entender o interpretar.

Estos caninos tienen en promedio 7 años de vida activa como efectivos militares en los binomios, después de ese tiempo entran en jubilación, se centra en la ciudad de México, al centro de producción donde hay un área específica para su retiro, donde solo descansan con actividades propias de su edad, hasta que de manera natural fallecen, y no se dan en adopción.

Fotos: Especial 1 de 6