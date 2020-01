América Latina se prepara para enfrentar coronavirus: Ebrard

Redacción

Ciudad De México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Guardia Nacional ha hecho “muy buen trabajo” y actuando en responsabilidad en la frontera sur para contener a la Caravana Migrante, rechazó que se esté usando la fuerza, pero señaló que si hay violaciones de los derechos humanos se procederá.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal comentó que no ha visto imágenes de uso de la fuerza por parte de elementos de la Guardia Nacional, y si sí ha ocurrido, dijo, son casos aislados.

“Muy bien la Guardia Nacional; resistiendo, no usando la fuerza, nada más aguantando. Yo no he visto las imágenes, realmente no se ha usado la fuerza han hecho muy buen trabajo. En algunos casos hubo un hecho, diría aislado (de uso de gas lacrimógeno)”.

“Puede ser (que haya agresiones) es lo mínimo. Afortunadamente no hemos tenido lesionados, se les ha dado (a los migrantes) refugio, atención médica. Yo tengo información de que la Guardia Nacional ha actuado bien”.

Reveló que ha felicitado a los elementos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera sur por no usar la fuerza, apuntó que su gobierno está actuando “con mucha responsabilidad y si hay violaciones a los derechos humanos se va proceder”.

“Le dije al secretario de Relaciones Exteriores, ‘cuiden bien la seguridad hasta de los regresos asistidos’. Se están regresando (a migrantes) en avión de Villahermosa. (Le dije) cuiden que no vayan a ver accidentes. Se están regresando de autobús en Tapachula, que no falten los medicamentos, la atención médica”.

En Palacio Nacional indicó que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), le informó sobre esta situación “y nos informó que no ha habido lesionados, no ha habido heridos. Se ha resuelto bien. Muchos de los (migrantes) que fueron engañados de que los pasarían por el territorio nacional sin problemas, están regresando a sus países con apoyo”.

ONU y CNDH recorrerán estación migratoria en Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que luego de haber solicitado el acceso a la Estación Migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, Chiapas, seis representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF); la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), así como de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) recorrerán las instalaciones para verificar, de primera mano, las condiciones en que se encuentran migrantes que se alojan en esta estación.

El organismo federal aseguró que los migrantes ahí alojados cuentan permanentemente con alimentación, atención médica y odontológica, así como asistencia psicológica y facilidades para mantener contacto permanente con sus familiares y autoridades de sus países.