“Eran las cuatro apenas y todos los negocios del centro comenzaron a cerrar, a las 5 ya todo estaba cerrado. Se escucharon los balazos muy fuerte y no sabíamos qué había pasado, ni dónde había sido, sólo que con los estruendos todos nos espantamos. En un principio todo fue confusión porque no sabíamos que había pasado y entre nosotros (los comerciantes) se comenzó a regar el rumor de que había bombas en los mercados.

Y decían que además del asesinato en el Parque Morelos, habían matado a otro en el Mercado Hidalgo y que iba a haber más ataques en los negocios. Es por eso que no esperamos a investigar y mejor todos cerramos. Pero esta zozobra, esta incertidumbre, este temor es de todos los días, no hay día que uno no piense y ¿ahora a quién le va a tocar?”. Así lo contó la dueña de un negocio ubicado en la calle Morelos, muy cerca del mercado del mismo nombre.