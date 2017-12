Amenazan guías de turistas con bloquear Callejón del Beso

Si no les dan pronta respuesta a su petición de obtener la certificación y el permiso para trabajar bajo Ley en dicho lugar

GUANAJUATO, Gto.- Cristian Rojas, Roberto García, María del Carmen García Méndez y Jesusa García, guías de turistas independientes, amenazan con bloquear el Callejón del Beso, en donde trabajan, si no les dan pronta respuesta a su petición de obtener la certificación y el permiso para trabajar bajo Ley en dicho lugar.

“Si no nos responden antes de las vacaciones vamos a tomar el callejón del Beso, una semana les damos para que resuelvan esto, si no nosotros vamos a tomar el callejón, no somos ladrones, somos personas que queremos trabajar y hemos trabajado toda nuestra vida que nos hagan a un lado, dénos la oportunidad de trabajar bien y honestamente (…) nos están discriminando”, advirtió María del Carmen García Méndez.

Cristian Rojas, uno de los inconformes, dijo que son varios de sus compañeros los que están en la misma situación, denunció que desde el 7 octubre del presente año ingresaron sus documentos a la dirección de Fiscalización y Turismo municipal a fin de conseguir certificarse, para que les den el permiso de trabajar pero que no se los han querido dar y que siempre les ponen trabas.

Además mencionó que por parte de las autoridades hay preferencia con la persona que atiende la caseta de orientación turística, que ahí se encuentra, para no dejarlos trabajar, lo cual comentó que es injusto pues aseguró que desde niños han trabajado en lo mismo.

“No nos han dado la oportunidad de laborar (…) no sé si sea por personas influyentes que no nos quieren dar un cierto permiso (…) como autoridades nos piden que nos regularicemos, que andemos presentables, lo hemos hecho y se nos hace injusto que no nos dan la oportunidad, queremos trabajar, es lo único que se pide a las autoridades y que nos tomen en cuenta”.

Dijo que van 6 veces que hablan con el director de Turismo municipal, Salvador Jaime Arroyo, quien denunció que siempre los evade y les dice que le “den chance”, además aseveraron que la persona que atiende el modulo, Luis Gloria, que se encuentra en la plaza de Los Ángeles, es amiga del funcionario y pidió que no les diera autorización para trabajar.

Los inconformes aseveraron que ya han hablado también con el director de Fiscalización, Andrei Asís García Irazaba, quien tampoco les ha dado respuesta, mencionaron que tanto García como Salvador Jaime sólo les dan “largas al asunto” y no resuelven el asunto.

“Hemos estado en este lugar desde niños, dese antes que estuviera una caseta, incluso antes de que la señora Norma Gámez estuviera, ella nos conoce y se ha negado a reconocer nuestro trabajo, incluso cuando metimos el trámite se negó a darnos una insignificante carta de recomendación, cuando era su obligación”, esto le dijo Cristian Rojas a Salvador Jaime Arroyo, cuando se lo encontró en el callejón del Beso y le cuestionó ¿por qué no les han dado respuesta a su solicitud de la certificación y permisos para trabajar?

Salvador Jaime, ante el reclamo, pidió a los inconformes darle la oportunidad de revisar el asunto para poder dar respuesta y sin más se retiró del lugar.

Correo entrevistó a Salvador Jaime Arroyo, sobre el conflicto y reconoció que no les han dado ningún permiso; explicó que “a los que no s eles ha dado el permiso es por falta de requisitos, actas administrativas graves o que se han recibido denuncias de parte de los vecinos del callejón, además la falta de espacios en general”.

