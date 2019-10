Amenazan en sacar del cine a joven ciego por llevar a perro guía

Con mucha tristeza quiero compartir lo sucedido el día de hoy en Cinépolis Miramontes. Al dirigirme hacia el área de alimentos, se acercó a mí el subgerente para informarme que debido a sus políticas no podía pasar con “mascotas”, porque no quería que importunáramos a los demás clientes de Cinépolis con Lancelot, mi perro guía. En eso llegó el gerente, llamado Enrique, que se rehusó a darme su apellido, me dijo que de acuerdo a las políticas de Cinépolis no podíamos accesar y que en caso de que hiciera una excepción si algún cliente llegaba a quejarse nos tendrían que sacar a nosotros de la sala, o bien, si algún cliente se negaba a sentarse a lado de nosotros de igual manera nosotros seríamos los que tendríamos que abandonar la misma.Les expliqué las leyes que amparan la no discriminación e inclusión de perros de asistencia y no les importó, seguían insistentes en que Lancelot podría ser una molestia para los demás y que esa era razón suficiente para negarnos el acceso o ya estando adentro sacarnos de la sala.Así como les hablé de las leyes, tratamos de hablarles acerca de perros de asistencia y no quisieron escuchar además de demostrar una clara ignorancia del tema. Sin saber o querer conocer acerca del entrenamiento que tienen los perros guía seguían insistentes e incluso alzaban la voz para decir que las mascotas (sí, seguían insistiendo en que Lancelot es una mascota aun cuando les dejamos en claro que no) estaban prohibidas.Es impresionante el poco conocimiento y capacitación que tienen los trabajadores de esta sucursal, sobretodo porque Cinépolis maneja campañas y apoyo constante como lo es con su Fundación “Del amor nace la vista”.Es importante que este tipo de situaciones dejen de pasar, que todas las empresas tengan la capacitación completa para saber y manejar situaciones relacionadas a personas con discapacidad.Hoy decido alzar la voz por todas las personas, para poner un granito de arena para una mejoría como sociedad, entender qué es una discapacidad, conocer cómo podemos ayudar, apoyar, ser inclusivos, sobre todo no obstaculizar a personas que como yo día a día salimos a enfrentarnos a un país que no está preparado, que en vez de apoyarnos nos niegan el acceso a nuestros derechos como seres humanos. CONAPRED#CONAPRED #Cinépolis #DelAmorNaceLaVista #CeroTolerancia #NoaLaDiscriminación #LancelotPorUnMéxicoMejor #NoSoyMascota #PerroGuía #PerrodeAsistencia #Inclusión #DiscapacidadVisual #DerechosHumanos

Publicado por Lancelot – Perro Guía en Lunes, 7 de octubre de 2019