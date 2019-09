Amenazan con sacar de circulación a 80 camiones que ya no están en condiciones

El director de Movilidad y Transporte advirtió que para el final del año los concesionarios deberán haber renovado las unidades, ya que no se tolerará más infracciones

Nayeli García

Irapuato.- El director de Movilidad y Transporte, Daniel León Morales advirtió que al cierre del año, los concesionarios del transporte público deberán de haber renovado al menos 80 camiones que ya cumplieron su vida útil, de lo contrario serán sacados de la circulación.

Luego de que Correo dio a conocer que de las 491 unidades del transporte público que circulan en la ciudad sólo 194 han sido renovadas en los últimos 10 años y algunas son vehículos del año 1993, el director de Movilidad aseguró que ya han sacado de circulación varios vehículos.

Detalló que este año, deberán de ser renovados 80 camiones por los concesionarios y actualmente han renovado 22 de ellos, y la corporación ha retirado de la circulación cuatro unidades más, dos de ellas el miércoles pasado.

“Si no los cambian que no trabajen y con qué van a trabajar, no vamos a ser tolerantes a que metan un carro sorpresa o ruta en vehículos que no cumplen con los requerimientos técnicos y de temporalidad”, advirtió el director.

Comentó que las unidades deben de pasar la revista mecánica y han detectado algunos vehículos que llegan sin vidrios polarizados y sin adornos, pero una vez que se hace la revisión vuelven a colocarles todo lo que está prohibido, lo cual ha sido sancionado.

Señaló que la calidad en el servicio debe ser permanente y estarán atentos a que se cumpla con todos los lineamientos, pues no se puede retroceder en lugar de avanzar.

LC

Comentarios

Comentarios