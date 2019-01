Amenazan con piedras por paso de autobuses en Plan de Ayutla

Algunos choferes no acatan las instrucciones de Tránsito sobre tomar otras vías, por ello los vecinos se manifestaron cerrando parcialmente la calle y amenazan con más

Celaya.- Amenazando con apedrear camiones, vecinos de la calle Plan de Ayutla en la colonia El Vergel protestaron por el paso de autobuses por su calle.

El origen del problema se dio desde que comenzaron a construir el puente vehicular de avenida Constituyentes y Paseo del Bajío en al año 2017, obligando a modificar la entrada de los autobuses a la Central Camionera y mandando a los que entraban desde Querétaro y los Apaseos por el boulevard para dar vuelta por Plan de Ayutla.

Al paso de los meses, esto causo deterioro en el pavimentado de la calle y a mediados del año pasado, los vecinos cerraron parcialmente la misma, pidiendo a las autoridades que se evitara el paso de los autobuses, ya que también se había permitido esta vía como entrada para los camiones que llegaban de Comonfort, San Miguel de Allende, Juventino Rosas, así como Villagrán y Cortázar.

Debido a la petición de los vecinos, se prohibió el paso de los camiones según los agentes de Tránsito, pero algunos choferes no han acatado las órdenes y siguen usando esta calle.

Esto molestó a los vecinos y procedieron a cerrar con piedras media calle mientras colocaron algunas cartulinas exigiendo una pronta solución a la presidenta Elvira Paniagua.

Las demandas son: reparar la calle que está casi toda destruida, reparar líneas de drenaje que consideran se han dañado y evitar el paso de camiones que hacen vibrar sus casas, según algunos vecinos.

Mientras que en las cartulinas colocadas se puede leer que si no se respetan sus peticiones procederán a cerrar la calle de manera total y si eso no basta procederán a apedrear los autobuses.

