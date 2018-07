Amenaza Trump con cerrar gobierno para que Congreso apruebe muro

El presidente estadounidense volvió a intimidar a los legislativos para que decreten los fondos necesarios para construir en la frontera con México y acceder a sus reformas migratorias que han resultado negativas

Notimex

Washington.- El presidente estadounidense Donald Trump revivió hoy su amenaza de permitir un cierre de gobierno en septiembre próximo si el Congreso no autoriza fondos para construir el muro en la frontera con México y accede a las reformas migratorias que ha propuesto.

“Estaré dispuesto al ‘cierre’ del gobierno si los demócratas no nos dan los votos para seguridad fronteriza, que incluyen el muro!”, dijo en un mensajes en Twitter donde defendió su política de ‘tolerancia cero’ que resultó en la separación de miles de niños de familias migrantes detenidas en la frontera.

Sin embargo, la idea de ese escenario fue rechazado por algunos republicanos como el senador por Wisconsin, Ron Johson, quién dijo que no sólo sería una medida que no está en el interés del país, sino que tendría un negativo costo político para su partido. En entrevista con el programa ‘Face the Nation’ de la televisora CBS, el legislador desestimó además esa posibilidad al hacer notar que la mayoría de los presupuestos para las agencias del gobierno han sido aprobados. Cuestionado sobre el efecto que un cierre de gobierno tendría para la imagen de su partido de cara a las elecciones legislativas de noviembre próximo, Johnson respondió que “no creo que sería benéfica y por lo estoy tratando de evitar”.

Un eventual cierre de gobierno podría suceder si el Congreso no aprueba los recursos para la operación del gobierno antes del próximo día último de septiembre, fin del año fiscal, aunque también podría darse si el presidente lo veta. Además de los 25 mil millones de dólares para construir el muro, Trump demandó al Congreso eliminar el programa de diversidad de visas, o lotería de visas, y la política que manda liberar a ciertos inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera, mientras se resuelve su pedido de asilo.

“¡Y finalmente tener un sistema de migración basado en MÉRITO! Necesitamos que la mejor gente venga a nuestro país”, puntualizó.

Trump defendió igualmente su política de ‘tolerancia cero’ que resultó en la separación de miles e niños de familias migrantes detenidas en la frontera y que ahora su gobierno busca reunir con sus padres, acatando la orden de una corte federal en California. “Por favor entiendan que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestra frontera de manera ilegal, ya sea que tengan o no niños, y mucho están usando niños para su propios siniestros propósitos”, acusó.

Hizo además un llamado a su base electoral a votar para llevar a más republicanos al Congreso, el cual, dijo, “debe actuar para resolver las leyes de migración ¡más TONTAS Y PEORES del mundo! Voten R”.

AL