Amenaza taxista a conductor con un objeto punzocortante

A pesar de la presencia de la policía y de ser grabado en video, el agresor no dejó de golpear el vehículo del agredido

Redacción

CDMX.- Con un arma blanca en mano, policías y cientos de testigos, un taxista agrede verbalmente a un ciudadano que lo graba, aparentemente todo inició por un incidente vial.

En la grabación, de 45 segundos de duración, se observa como un el chofer de un taxi de la capital del país intenta agredir, con una punta, al conductor de un vehículo blanco, pero al no conseguirlo, opta por clavar el arma punzo cortante en el cofre del automóvil particular.

“Te voy a reportar cabrón”, dice el conductor del vehículo particular al taxista, quien no para de dañar el automóvil blanco.

“A dónde me vas a reportar, pu…, a dónde”, responde el taxista, quien al no alcanzar a su víctima, patea al espejo retrovisor del vehículo particular.

“¿No muy verga?”, continúa agrediendo el operador del taxi. En tanto, los oficiales sólo se limitan a “calmarlo”. “Ya, tranquilo”, le dicen.

De acuerdo con información en redes sociales, los hechos, en los que se vio involucrado el chofer del taxi de la Ciudad de México, con placas A0996L, tuvieron lugar en la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena, hasta donde arribaron elementos de seguridad.

Hasta el momento se desconoce si los uniformados detuvieron al violento individuo o si lo dejaron ir.

RC