Amenaza presa con desbordarse

Irapuato.- Don Mario está seguro de que si sigue lloviendo sus cultivos van a perderse, pues el arroyo Santa Rita se desborda con cada lluvia, y la presa Ave María se encuentra en su máximo nivel.

En la comunidad de Lo de Juárez el agua que baja de la presa ha dañado varios cultivos, pues aunque ya cuentan con un puente vehicular para evitar que los habitantes de al menos cinco comunidades no se queden varados, los bordes de este puente se han desgajado y el agua se va a las tierras de cultivo.

“El agua subió hasta aquí (se señaló arriba de la rodilla), y mis tierras estaban bajo el agua, hasta la gente que regresaba de trabajar no podía pasar más allá de ellas”, comentó Don Mario. La solución, dijo, sería que el puente que acaban de construir tuviera más capacidad para el tránsito del agua, pues son insuficientes las aperturas.

A lo largo del camino para llegar a la presa Ave María los habitantes de las comunidades como en Las Adjuntas, comentan que el jueves pasado el arroyo subió a niveles de desborde y hubo preocupación de que la presa se desbordara

El agua, comentaron, se salió de los ríos y corrió por los caminos de terracería que quedaron intransitables, y los que tenían asfalto vieron como el material se fue junto con la corriente.

Aunque la Dirección de Protección Civil informó a través de un comunicado que si bien las presas están al tope de su capacidad, descartó daños graves en las comunidades, y dijo que el desborde en el Río Laja en Celaya no repercutirá en Irapuato, en donde se mantiene monitoreo constante de ríos y arroyos.

Sin embargo, se pudo constatar en la presa que el agua sale hasta por las laterales formando un camino alterno al desfogue normal; por lo que a decir de los vecinos de la zona, el agua ya no fluye por el río, sino que baja por los caminos rurales causando estragos hasta regresar a su cauce natural.

Cultivos de fresa afectados por lluvias

Los cultivos de fresa en la zona sur del municipio han resultado con severos daños por la temporada de lluvias, Fidel Zavala, presidente de la Asociación Pro Mercado de la Fresa señaló que las frecuentes lluvias registradas en las últimas semanas sí han dejado estragos en algunos cultivos, pues incluso algunas parcelas recibieron granizo y ello causó daños importantes.

“Donde yo tengo mis parcelas granizó, y sí nos ha llovido bastante, si me pides fresa, no te la puedo ofrecer pues ya no es apta para su consumo”, el campesino comentó que aunque celebran la temporada de lluvias, los torrenciales han afectado algunos cultivos de la zona.