Amenaza directora de preescolar con no dejar entrar a niños si no se da ‘cuota voluntaria’

En audios grabados por un padre de familia durante una reunión escolar se dio a conocer que si no se cumple con la petición se solicitará una bacinica para que el niño vaya al baño

María Espino

Guanajuato.- Si los padres de familia de preescolar ‘Ingeniero Ponciano Aguilar’, ubicado en Mellado, no pagan la cuota ‘voluntaria’ de 550 pesos de acuerdo a como lo impuso la directora de este plantel, Brenda Denisse Urbina Barba, no dejaran entrar a los niños a clase.

Así se escucha en un audio que padres de familia de esta escuela grabaron durante la reunión que sostuvieron con la directora en donde los amenazó que de no hacer la aportación, que dijo es ‘Voluntaria’, la cual debe estar cubierta a más tardar el 16 de diciembre de este año.

En esta reunión Brenda Urbina también dijo que hay un baño descompuesto y que si no realizaban la aportación entonces que lleven bacinillas para sus hijos y también les tocara ir a limpiarlos, pues dijo que eso es algo que no les corresponde.

Además mencionó que aunque hay intendentes en la escuela y les pagan por hacer su trabajo nadie les proporciona los implementos de limpieza necesarios: escobas, trapeadores, jabón, cloro, etc.

“Ahorita vamos a acordar entre todos el tiempo para pagar la cuota, pero ustedes solitos se van a castigar, a partir de este tiempo si veo que no hay respuesta entonces vamos a empezar a citar a los papas y no se va a dejar entrar y eso no es condicionar, porque ustedes van a tener que venir o a limpiar o a pintar o en su defecto a lo que se necesite”.

Pese a que para los padres de familia inconformes esta acción la vieron como una amenaza al condicionar el acceso de los pequeños al plantel, Brenda Urbina subrayó que esta es una medida compensatoria para recaudar fondos y no es ‘Condicionar’.

La directora de quien también dijeron que va a cumplir tres años al frente del plantel y siempre ha sido muy déspota y abusiva, les recalcó que a ella le pagan acudir al preescolar, no por gestionar.

