Amenaza con prenderse fuego, cancelaron su fiesta de cumpleaños por coronavirus

Ciudad de México.- Agotados pero finalmente tranquilos y felices de estar a salvo en su país, así fue como llegaron a México los 10 connacionales que se encontraban en la ciudad china de Wuhan, la zona cero donde inició el contagio del Covid-2019.

Se trata de Daniel Stamatis Portugal, Martín Gutiérrez Nabor, Reydesel Morales Ruiz y Valeria Díaz Hernández, además de una familia de seis personas.

Gutiérrez, ingeniero mecánico mexicano originario de Chihuahua, Chihuahua, habló de los días de incertidumbre que pasó ante la crisis generada por el Covid-19.

Francia apoyó a México y sacó de Wuhan a los mexicanos que habían pedido ayuda. Fueron llevados a Marsella y colocados en cuarentena durante 14 días. Ninguno presentó signos ni síntomas del coronavirus chino.

Gutiérrez explicó que durante todo el trayecto de China a Francia, primero, y luego de regreso a México, él y los otros nueve mexicanos que lograron salir de Wuhan viajaron con cubrebocas y tuvieron que pasar cuando menos tres filtros de revisión sanitaria para cerciorarse de que no están enfermos. “Desde el momento que salí de China me sentí aliviado y contento”, relató. “Estoy sacado de onda, fue mucho tiempo el encierro. Estuvimos usando el cubrebocas todos estos días. Me siento tranquilo, más que nada”.

A su llegada a la capital mexicana, los 10 fueron recibidos por una delegación de funcionarios de la Cancillería y de la Secretaría de Salud (Ssa), encabezados por Bernardo Aguilar, director para Europa de Relaciones Exteriores.

Los paisanos arribaron a la sala E2 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ‘Benito Juárez’, en el vuelo 498 de la aerolínea Lufthansa, provenientes de la ciudad de Frankfurt, Alemania, donde hicieron una escala de hora y media.

El vuelo duró alrededor de 14 horas desde que salió de Marsella, a donde los mexicanos llegaron el 2 de febrero, a una base militar. Durante esos 14 días se verificó constantemente su temperatura y si había algún otro de los síntomas del Covid-19, como tos seca.

Valeria Díaz Hernández, de 23 años, estudiante becada en la Universidad de Wuhan, comentó que tomó la decisión de salir de China cuando comenzó a quedarse sin provisiones. Salir a la calle a comprar comida se volvió más y más difícil. “Justo cuando salimos, las cosas empezaron a empeorar. Estoy feliz, contenta de estar aquí”.

“Me gustaría regresar para terminar mi carrera en el momento en que la situación mejore. Llevo viviendo allá desde octubre de 2015, he venido aquí dos veces desde entonces, pero mi vida está allá”.

Según lo que informó la Ssa en un comunicado conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los 10 cumplieron con las normas de contención y aislamiento preventivo normados por Francia, sin presentar signos ni síntomas de enfermedad, “por lo que no representan ningún tipo de riesgo sanitario para sus familiares y amigos en México”.

El embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez, tuiteó que los mexicanos recibieron “un certificado médico” acreditando que no presentan “síntomas del virus”.

Daniel Stamatis, arquitecto que ha radicado siete años en Wuhan, dijo sentirse feliz de volver a México, es reconocido por los videos que posteaba en su cuenta de Twitter, en los que dio a conocer la situación en que se encuentran los mexicanos y las personas que viven en Wuhan. “Estimo que regresaré para mayo o junio, todavía no sé, tengo compromisos allá, deje todo, tengo mi departamento y pertenencias allá”.

Las representaciones de México brindaron asistencia y protección consular a los mexicanos que visitan o permanecen en China.

En el comunicado, el gobierno mexicano agradeció la colaboración francesa para el traslado de los paisanos, así como las facilidades que brindó el gobierno de China “a la labor consular mexicana”.