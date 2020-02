Amenaza a jóvenes consumo de crystal

Gilberto Navarro

Guanajuato.- ‘Criko’, ‘Chichifli’, ‘Cristina’, ‘Foco’, o simplemente Crystal: el consumo de esta poderosa metanfetamina ha escalado rápidamente en Guanajuato, hasta volverse un serio problema de salud y seguridad pública, que amenaza a los más jóvenes debido a su bajo costo y la facilidad de conseguirla.

El número de detenciones por portar esta droga en municipios del corredor industrial, evidencia la mayor presencia de esta sustancia en las calles.

El número de personas que requieren tratamiento tras generar dependencia a esta sustancia y que requieren atención, también se ha elevado de forma notable, confirmó Sarah Isabel Moreno Reynoso, coordinadora del Centro de Atención Primaria en Adicciones de la Secretaria de Salud de Guanajuato, en la capital.

Al respecto citó que en 2017, en la capital, la mayoría de los casos atendidos era por consumo de alcohol, seguido por marihuana, y por último el “crystal”; pero en el 2019 esta metanfetamina escaló a la primera posición.

Advirtió que la mitad de los usuarios la consume de forma “perjudicial”, y del 25 al 30% sólo tiene síndrome de dependencia.

La mayoría de los consumidores varones tiene entre 15 y 29 años; y las mujeres de 15 a 17 años.

La especialista alertó acerca de las graves afectaciones que pueden llegar a sufrir quienes consumen “crystal”, debido a la cantidad de químicos que se utilizan en su elaboración.

“Genera insomnio, falta de apetito, se va perdiendo la memoria, va cambiando la personalidad. Genera depresión, tristeza, aislamiento. La abstinencia causa ansiedad, agitación, angustia, alucinaciones”.

“Son drogas químicas que se cocinan y que tienen un potencial adictivo fuerte. Su composición principal es la efedrina que genera la dependencia. Tiene ralladura de fósforo, ácidos de batería, raticida. Cada persona que la hace tiene ‘su receta’, pero todos estos químicos hacen que se desgaste la dentadura, incluso que pierdan los dientes”, advirtió Isabel Moreno.

Paternidad le salvó la vida

Así estuvo cinco años, y aunque lo internaron en centros de rehabilitación, ‘El Pelón’ lograba escapar para seguir consumiendo.

“Me anexaban, pero me escapaba o cumplía con el tiempo y de rato que salía ya andaba loqueando otra vez y otra vez, hasta que me volvían a meter al anexo dos o tres meses”.

Contó que antes de probar el “crystal” le gustaba hacer ejercicio y box, pero tras consumir esa sustancia se deterioró su físico.

“Me gustaba darle a los fierros (pesas) y al guante. Estaba ‘cuerpudo’. Primero fumaba foco y me pasaba dándole al costal y a las pesas sin parar, pero después ya solo quería estar pegado al foco y ya ni comía, no dormía y me quedé bien flaco”.

El nacimiento de su hijo, sin embargo, le dio una razón para dejar la droga.

“Me cambió la vida. Ya agarré la onda, que no quería que mi chavo tuviera un ‘papá cricoso’, o que me muriera o me mataran por andar en eso. La dejé de un jalón. Sí me costó, pues me desesperaba y quería salir a drogarme, pero lo veía y me calmaba. Ya tengo cuatro años que no me meto nada y ando a gusto, trabajando bien por la derecha para sacar a mi chavo adelante”.

‘No dormía y me quedé bien flaco’

“El Pelón” fue adicto al “crystal” cinco de los 27 años que ha vivido.

Reconoce que aunque probó otras sustancias, esa droga fue la que más lo enganchó.

“Empecé con la mota, pero también le ponía al guare (solventes) y chemo (resistol) desde morrillo. Un día, un vato del barrio nos dio a probar el ‘crystal’ y me gustó. Me sentía con energía, invencible, como que flotaba. Llegué a mi casa y me puse a barrer, y así estuve barriendo la azotea toda la noche, como loco, porque no me podía dormir”.

Ese primer consumo, lo volvió adicto a los 17 años, pero cuando sus padres lo descubrieron, le dejaron de dar dinero y entonces empezó a robar para poder comprarla.

“Me las ingeniaba para conseguir lana. Empecé a sacar cosas de la casa. Me llevé la plancha, un horno, hasta mis tenis andaba empeñando por una bolsa. Cuando en mi casa me escondieron lo que me podía llevar, me robaba hasta las macetas de las casas para venderlas. Un día me robé un canario, que saqué de una jaula y ahí andaba ofreciéndolo nada más para sacar para más droga”, recuerda apenado.