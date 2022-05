El nuevo consejo de AMDA Guanajuato tomó protesta y se comprometió a impulsar la renovación del parque vehicular de los ciudadanos

León .-El nuevo consejo de la Asociación Mexicana de Automotores (AMDA) tomo protesta, en compañía del gobernador de Guanajuato, Diego Shinue Rodríguez Vallejo y del presidente nacional de la asociación, Guillermo Rosales Zárate.

Arturo González Palomino será nuevamente el presidente ejecutivo, secretario, Gabriel Pérez Navarro quedó como el comisario; como prosecretario, Arturo Usabiaga del Mora. Mientras que como vocales se eligió a Damián Usabiaga González y Oscar González del Castillo como Vocal y como el tesorero Luis Francisco Orozco Pérez.

Las metas de este nuevo consejo será ir de la mano con la mentefactura. Pues el presidente de AMDA Guanajuato aseguró que se necesita llegar a una plataforma escolar específica, con las escuelas públicas y bachilleratos técnicos.

AMDA Guanajuato Impulsará revisión vehicular

La agenda de la AMDA Guanajuato contempla impulsar la renovación del parque vehicular de los habitantes del estado; así como fomentar programas de revisión de los mismos.

Rodríguez Vallejo compartió la idea del presidente de AMDA Guanajuato en el tema de cambiar y mejorar las currículas académicas y más en el tema vehicular. Esto debido a que la apuesta mundial apunta a los vehículos eléctricos. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que salen de las carreras no están capacitados para el tema electrónico.

“Propuse revisar las currículas a los recortes de las universidades para generar un mejor ecosistema y mejorar los incentivos para los productores de autos eléctricos y de quien provee las piezas” aseguró el gobernador.

Dice no a los “autos chocolates”

Guillermo Rosales Zárate le pidió al gobernador no votar a favor de ley que pretende regularizar los vehículos procedentes del extranjeros, conocidos como “autos chocolates”, ya que aseguró que los únicos beneficiados serán los grupos delincuenciales.

En respuesta, el mandatario estatal aseguró que no hay de qué preocuparse pues estaba acostumbrado a ser presionado por el gobierno federal y dijo que no levantaría la mano. “yo no levantaré la mano en ese sentido y no es algo que traiga en la agenda hay que respetar el estado de derecho”.

