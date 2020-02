Amat Escalante ‘escapa’ de la realidad con el cine

Roberto Hernández / Yael Razo

León.- Para Amat Escalante el cine fue un escape a la realidad. Su sueño comenzó a la edad de 15 años, pero nunca imaginó llegar a ser un referente del cine mexicano, y mucho menos ser galardonado con el premio al Mejor Director en el Festival de Cannes en 2013. En entrevista con correo, el guanajuatense compartió cómo fue que despertó en él la idea de hacer cine.

“Siempre son una serie de circunstancias, no sería si no fuera por mi padre y mi madre que me enseñaron películas a temprana edad, me llevaron a los cines clubs, recuerdo ver la película de Charles Chaplin, la de El niño, en el Museo Casa Diego Rivera. Me impactó mucho. Entonces tenía esa idea de que existía un cuadro donde los sueños podían hacerse realidad”.

Si bien dejó a temprana edad la escuela, su sueño no naufragó. Inspirado en el cineasta alemán Werner Herzog, Amat demostró a sus amigos y familiares que tenía futuro en la industria.

“Lo use como una inspiración. Él también se salió de la escuela a los 15 años e hizo su primera película a los 25, entonces dije: yo quiero ver si puedo hacer eso. Para eso tuve que hacer unos cortos, un cortometraje que se llama Amarrados, que en ese me tardé cinco años en hacerlo; lo empecé en 1998, cuando yo tenía 18 años, y lo termine en el 2002. Ese cortometraje fue mi escuela de cine”.

Hacer cine de manera independiente en los noventas resultaba caro, y para alguien que había desertado de la escuela e iba trabajando de comercio en comercio, el sueño de hacer películas se veía lejano. Sin embargo, su talento llegó a los ojos correctos y desde su primer largometraje Sangre, recibió apoyo y creyeron en él.

Cazador de talentos

Un sello particular de los filmes de Amat ha sido la diversidad de sus personajes. Y no es de sorprenderse, pues de una forma poco convencional es como los elige.

“En mi primera película, Martín Escalante, mi hermano, hizo el casting. Él encontró a los personajes en la calle. Encontré gente que no tenían que hacer mucho porque ya expresaban mucho. Normalmente en mis películas, menos en una, no he hecho ensayos con los actores. O sea, no leen el guión, hasta el momento en que van a hacer la escena les digo qué van a decir o repasamos, y lo cambio a cómo ellos lo dirían. A veces sale, a veces no, a veces es un desastre y tengo que ver cómo hacerle para salvar la película”.

Una de las partes importantes durante el rodaje, es la confianza con los actores y el staff, pues de esto dependerá en su mayoría el éxito de las grabaciones.

“En Heli, la niña -que tenía 12 años en ese entonces- tenía el talento de memorizarse cosas y el poder llorar cuando quisiera, eso lo usamos bastante en la película. Imagínate si hubiera llegado y yo no supiera de eso, sería desaprovechar su talento”, comentó.

Nueva historia en el horno

Los sueños aún no terminan para el director de Región Salvaje, y aunque no se ve ganando un Óscar, sí augura nuevos éxitos y proyectos.

“Quiero seguir haciendo películas aquí en México, también expandir mis horizontes y hacer algo en otro país. Próximamente espero filmar este año, y ojalá en un año o dos salga. Estoy escribiendo ahorita con mi hermano Martín y nos está ayudando una escritora local que se llama Paulina Mendoza”.

Conectar con uno mismo, la fórmula

Actualmente la industria del cine abre una gama de posibilidades para que jóvenes presenten sus proyectos. Sin embargo, la falta de motivación o presupuesto los orilla a abandonar su sueño, por lo que Amat señala que es fundamental estar conectado con uno mismo.

“La única cosa que te va hacer original es quien eres, eso no se repite en nadie. Cada persona piensa y ve las cosas de su manera. Poder estar conectado con esa parte autentica es lo que hace que lo que hagas para el mundo sea autentico y original”.