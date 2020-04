Amas de casa denuncian alza de precio en productos de canasta básica

Jazmín Castro

León. – Productos de la canasta básica han incrementado, en tiendas de abarrotes, cadenas comerciales y los tianguis. Así lo denunciaron las amas de casa.

Estos productos son: tortilla, azúcar, huevo y fruta, los que han subido unos pesos, cosa que pega en el bolsillo de las familias.

Las amas de casa comentaron que desde hace dos semanas vieron que los vendedores aumentaron precios desde un peso hasta 13 pesos, como el huevo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en la entidad se recibieron, hasta ayer, 26 denuncias por los consumidores y once concluyeron en suspensión.

Los motivos para la suspensión fueron: no exhibir precios; no respetar los precios anunciados; no acreditar documentalmente si existen alimentos.

Ocho son los establecimientos en la ciudad zapatera, ciudad que cuenta con mayor número de quejas por tales motivos.

La Profeco ha hecho 62 monitoreos, además ha colocado 23 decálogos y en 127 espacios se pusieron a la vista los precios.

G.R