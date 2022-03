Amanda Miguel y su hija dedicarán tour “Siempre te amaré” a Diego Verdaguer

En memoria del cantante Diego Verdaguer, su esposa Amanda Miguel junto a su hija iniciarán la gira “Siempre te amaré”

Agencias

Estados Unidos.- A casi dos meses de que Diego Verdaguer falleció, su esposa Amanda Miguel junto a su hija Ana Victoria iniciarán la gira “Siempre te amaré”, con la cual buscarán honrar el nombre y la memoria del argentino.

Este tour la familia de cantantes ya la preparaba desde el año pasado, pero el Covid-19 les impidió realizarla y ahora, tras la partida de Diego, no sabían si se iba a cancelar, hasta ahora que Amanda y Ama dieron a conocer que retomarán las presentaciones en Estados Unidos.

Los shows comenzará el cinco de agosto en California y se extenderá durante los siguientes meses.

Adelantaron que en el concierto ambas cantantes incluirán lo mejor de su repertorio, además de un set donde entonarán los mayores éxitos de Diego Verdaguer.

Algunos de los temas que se podrán escuchar son “Simplemente amor”, “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “Él me mintió”, “Así no te amará jamás”, “Como un títere”, “El gato y yo”, “No me vas a olvidar”, “Ámame una vez más”, “A mi amiga” y “Castillos”, pero también, en algún momento “La Ladrona”, “Yo no lloro por llorar”, “Pídeme” y “Volveré”, entre otros.

El nombre de este tour se desprende de la última canción que Verdaguer le dedicó a Amanda, meses antes de morir.

Fue a través de un comunicado que se anunció esta nueva gira y Amanda detalló que es una forma de honrar la memoria de su esposo y continuar con su legado musical.

Con todo el amor y reconocimiento a la labor que siempre hiciste e incluyéndome como tu esposa, por todo lo que creaste en mi carrera, la cual cuidaste como tu tesoro siendo mi más ferviente fan, te dedicaré esta gira…#siempreteamarelagira #siempreteamarethetour pic.twitter.com/yhO3D7POOP — Amanda Miguel (@amandamiguels) March 23, 2022

