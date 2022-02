Con la Marcha por la Paz pidieron de manera pacífica, elevando una oración, que regrese la paz a Celaya tras varios ataques armados

Luz Zárate

Celaya.- Héctor Eduardo Vázquez Mariscal de 21 años murió víctima de la violencia que se vive en Celaya. El pasado 22 de noviembre salió a comprar un refresco en la colonia Los Olivos y fue alcanzado por una bala al momento que sujetos armados atacaron un depósito de cervezas. Este sábado su familia participó en la ‘Marcha por la Paz’.

La familia de Héctor participó la tarde de este sábado en la ‘Marcha por la paz, las familias y la reconciliación’, organizada por la Diócesis de Celaya y con la cual arrancó el Primer Congreso Mariano. En ésta participaron más de 500 personas que oraron para que cese la violencia.

“Mi sobrino sólo salió por un refresco y ya no regresó a casa. Lo alcanzó una bala cuando atacaron un depósito. Él era un buen muchacho que tenía toda la vida por delante y que le tocó estar en el lugar equivocado. No entendemos por qué pasaron así las cosas, porqué le tocó a él si era buena persona. Benimos porque queremos entregárselo a Dios. Es tratar de entender que así fue la voluntad de él. Venimos a participar en la marcha porque nos gustaría que mejore la situación en Celaya y porque no sólo es mi sobrino, son más personas inocentes que han muerto”, dijo Jorge Vázquez, tío de Héctor, mientras que sostenía un retrato del joven.

Así como la familia de Héctor Eduardo, como otras familias celayenses han sido víctimas de la delincuencia y la violencia.

Suman voces por un alto a la violencia

Acudieron a esta Marcha por la Paz para pedir de manera pacífica y elevando una oración que regrese la paz a Celaya.

El Obispo de la Diócesis de Celaya, Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, encabezó la Marcha por la Paz y afirmó que además de pedir a Dios y a la Virgen María que regrese la paz, pide a todos. pero en especial quienes hacen daño a que “cambien sus corazones”.

Aguilar Ledesma indicó que también esta Marcha por la Paz también es una exigencia hacia las autoridades civiles que tienen la responsabilidad de brindar seguridad a los ciudadanos.

“También es un reclamo y una manifestación para exigir por la paz, a quienes tienen la autoridad y son corresponsables en esta misión que se apliquen en este aspecto tan importante de asegurarnos en la sociedad la paz”, afirmó Monseñor.

Suma de hechos

Monseñor dijo que la exigencia de paz es un sentir generalizado de los celayenses, pues en los últimos días han sucedido varios hechos delictivos, algunos de ellos que califica como “una barbarie”.

“Últimamente aquí en Celaya, hemos tenido tres policías en este mes que han sido asesinados, hemos tenido niños que en una barbarie han sido masacrados, hemos tenido una cantidad de homicidios dolosos, violencia intrafamiliar, podemos señalar una gran cantidad de hechos. Lo que sí, es un reclamo general (a las autoridades) y una oración a Dios y a la Virgen María que nos conceda a todos vivir en paz”, afirmó.

Aguilar Ledesma expresó que los ciudadanos piden que haya un alto a la violencia con la Marcha por la Paz, pero también que las autoridades de los tres niveles de gobierno actúen.

También pidió la conversión de las personas que delinquen, a éstos últimos les pidió que “respeten a los niños” y a “los más inocentes”, refiriéndose a una bebé de siete meses que fue asesinada el pasado martes.

“Es un hasta aquí, pero es también invitar también a todos los que hacen el mal a su conversión. Invitarlos a que nos respetemos como hermanos, yo les diría a todos esos hermanos que causan tanto daño y dolor en la sociedad a que respeten a los niños, que respeten a los más inocentes. Creo que estamos llegando a una barbarie al llegar a esos homicidios, de asesinar a pobres niños que no tienen ninguna culpa en todos estos aspectos de delincuencia y de inseguridad. Respetemos y exijamos los derechos de los niños que merecen vivir en una ciudad en paz, merecen tener a papá y mamá, queremos orar y pedir por todos esos niños que han sido masacrados últimamente, que no les cortemos el futuro a todos estos niños que pueden tener un futuro muy promisorio”, expresó Monseñor.

Urgen acciones del gobierno

El Obispo hizo un llamado a que entre todos, sociedad y gobierno se construya la paz en Celaya, pero también exigió a las autoridades federal, estatal y municipal que actúen.

“Es una de las primeras expresiones de muchas que esperamos hacer para pedirle a Dios, a la Santísima Virgen María, comprometernos nosotros y exigir, manifestar (a las autoridades) nuestro deseo de paz”, indicó.

En la Marcha por la Paz realizada la tarde de este sábado se rezó el Santo Rosario durante el trayecto, en donde unas 500 personas oraron y cantaron.

El contingente salió del atrio del Barrio de San Miguel, siguió por Diego Rivera, Bulevard Adolfo López Mateos, Allende, llegó al Jardín principal para continuar por El Carmen, Benito Juárez y nuevamente llegar al bulevard y culminar en el Parque Urbano, en donde se efectuó una misa y centenas de personas vestidas de blanco y con globos blancos pidieron porque regrese la paz a Celaya y la conversión de las personas que se dedican a delinquir.