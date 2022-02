Amigos, conocidos e integrantes de la familia Ramírez Estrada protestan de manera pacífica por el asesinato de sus seres queridos

Luz Zárate

Celaya.- Tras el asesinato de Ricardo ‘Ricky’ y sus padres ‘Don Pepe’ y ‘Doña Carmelita’, este sábado se lleva a cabo la ‘Vigilia por la Seguridad Celayense’, en la que amigos, conocidos e integrantes de la familia Ramírez Estrada protestan de manera pacífica por el asesinato de sus seres queridos.

En días pasados, se hizo la invitación por redes sociales para acompañar a los familiares de las personas asesinadas, conocidos como los ‘Campaneros de San Francisco’, a una vigilia para exigir paz y seguridad.

Foto: Martín Rodríguez

Es por ello que este sábado se realiza la misa por el eterno descanso de Ricky, Don Pepe y Carmelita, con la cual termina el novenario y al finalizar la vigilia.

Catalina Ramírez, hija de la pareja asesinada y hermana de Ricky, recalcó que sus padres y hermanos son personas buenas y de trabajo, a quienes lamentablemente asesinaron – aseguró-producto de una equivocación.

Catalina pidió al Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que “haga caso” y se dé cuenta que muchas personas inocentes están siendo asesinadas, además de que la situación de violencia está rebasando a las autoridades.

Foto: Martín Rodríguez

En el exterior del templo de San Francisco donde se realiza la misa por el eterno descanso de los tres integrantes de la familia, el sentir es de tristeza, impotencia, para algunos temor, y para otros enojo.

“Es una oportunidad para estar juntos, para apoyarnos todos los que hoy sentimos dolor y tristeza por los seres queridos que nos arrebataron. Pero también buscamos alzar la voz contra los sucesos que marcaron nuestras vidas para siempre”, dijo Efraín Medina.

La Vigilia por la Seguridad Celayense se realiza en la Bola del Agua, en donde las personas portan una veladora blanca.

Foto: Martín Rodríguez

Fue el martes 1 de febrero, cuando alrededor de las 9 de la noche, hombres armados llegaron en una motocicleta a la casa de las víctimas, sobre la calle Lago de Chapala, casi esquina con Francisco I. Madero, en el barrio del Zapote y los asesinaron.

A sangre fría dispararon contra Ricky, Don Pepe, Doña Carmelita y un menor de 10 años –que fue el único que sobrevivió a la masacre-.

Foto: Martín Rodríguez

De inmediato que ocurrió el hecho, en redes sociales comenzó a difundirse que se trataba de los “campaneros” y todos, incluyendo a sus familiares aseguraron tajantes y dolidos que los responsables del crimen se equivocaron.

Días después del asesinato, los familiares de Ricky, Don Pepe y Doña Carmelita, declaraban ante los medios de comunicación que ellos no son gente mala y que quieren que se limpie su nombre y la noche de este sábado nuevamente piden lo mismo que se limpie el nombre de sus familiares: Pepe, Carmelita y Ricky.

Foto: Martín Rodríguez

Don Pepe era jubilado de la Universidad de Guanajuato, era campanero y durante muchos años perteneció al movimiento familiar cristiano.

Ricky era intendente en la Universidad de Guanajuato, estaba en varios grupos de danza entre ellos el de la Casa de la Cultura y también era campanero, gusto que heredó de su papá.

La señora Carmelita elaboraba dulces artesanales sobre todo natillas y garapiñados y también era conocida en el Templo de San Francisco y en la comunidad como una buena persona.

Foto: Martín Rodríguez

Esta vigilia se realiza este sábado que terminan los rezos por el eterno descanso de los tres.

Los familiares y amigos quieren que aunque es un hecho doloroso, sirva para que las autoridades de gobierno de todos los niveles se den cuenta que no pueden seguir muriendo “víctimas inocentes”.

“Queremos que nos vean y se den cuenta que como sociedad vivimos con temor, ya no le pasa sólo a los que están en cosas malas, sino que en cualquier momento te puede costar la vida por una bala perdida o estar en el lugar no adecuado. Nosotros aprovechando lo que sucedió quisiéramos que no vuelva a pasar, mis familiares murieron, nadie me los va a regresar, lo que queremos es que no vuelva a pasar”, dijo la hija de Don Pepe.