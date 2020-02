Alzan la voz por Ingrid Escamilla en la capital

María Espino

Guanajuato.- Legalmente el municipio de Guanajuato no cuenta con un Reglamento de Concesiones avalado por el Ayuntamiento que cumpla con todos los requisitos para que se pueda regular el tema de permisos en los mercados.

Así se explicó durante la Comisión de Servicios Públicos municipales, donde se precisó que hubo una confusión de términos, pues se explicó que lo que en pleno se aprobó fue la solicitud para iniciar el proceso de elaboración de dicho código y no aprobar el reglamento como tal.

“Hay un dictamen en donde el Ayuntamiento ordeno crear el reglamento, es decir empezar apenas con el procedimiento para que se estudiara muy detalladamente y no se aprobó el reglamento como tal, es decir se aprobó iniciar el proceso más no el reglamento, se confundieron los términos y por eso ocasionó esta confusión que todo el mundo piensa que ya está el reglamento aprobado (…) legalmente y que cumpla con todos los requisitos no existe, por eso se está proponiendo declarar la inexistencia, por lo que no se pueden dar concesiones hasta que se reponga el proceso y se vote un reglamento”.

Por lo anterior y por mayoría de votos durante dicha Comisión, se aprobó declarar inexistente el Reglamento de Concesiones bajo el argumento de que el proceso de elaboración de este código está viciado de origen; el reglamento como tal no existe y ante esta situación no es posible entregar concesiones ya que no hay ley que regule el tema.

El regidor de Morena en el Ayuntamiento capitalino, Óscar Edmundo Aguayo Arredondo, explicó lo anterior y manifestó que para iniciar dicho proceso debieron tomar en cuenta a la Comisión de Servicios Públicos municipales y no lo hicieron por lo que subrayó incumplieron con el adecuado procedimiento ya que la comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos tuvo que haber hecho las consideraciones pertinentes y las hizo.

“Tiene varias irregularidades este reglamento de concesiones (…) la puede presentar cualquier comisión lo que no se hizo fue un dictamen de estudio de esa propuesta si era o no era válido, no se le tomó en cuesta a la Comisión de Servicios y sí se le debió tomar en cuenta con ciertas mesas de trabajo”.

Se debe mencionar que el único edil que votó en contra de la inexistencia del Reglamento de Concesiones fue el panista Armando López Ramírez, quien argumentó que apenas tuvo conocimiento de la información y necesita tiempo para analizar el tema y una vez que sea turado al Pleno del Ayuntamiento, ya con conocimiento, entonces emitir un voto fundamentado ya sea favor o en contra.