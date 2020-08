Alzan la voz en Aldama; rechazan el relleno sanitario

Nancy Venegas

Irapuato.- A grito de “Aldama limpio”, “Aldama somos todos” y “No queremos el relleno”, más de 200 habitantes de la comunidad y poblados cercanos, se manifestaron en contra del proyecto del relleno sanitario ecológico. Virginia Olmos, informó que denunció ante Derechos Humanos al alcande, Ricardo Ortiz Gutiérrez, por presuntas amenazas, luego de que el sábado pasado tras exigirle que informará del proyecto y junto a sus vecinos advirtiera que si sus peticiones eran omitidas bloquearían vialidades y el primer edil respondiera que habría consecuencias y “se llevaría a todos”.

“No queremos el relleno porque es un peligro y no queremos que se contamine el agua vamos a defender con todo a Aldama”, dijeron vecinos de Aldama.

Con pancartas y cartulinas, más de 200 personas habitantes de Aldama y Cañada de la muerte, exigieron al alcalde que informe del proyecto del relleno sanitario, pues temen que la zona se contamine.

En medio de la manifestación Virginia Olmos, que el sábado pasado exigió al alcalde Ricardo Ortiz les informará del proyecto o de lo contrario junto con sus vecinos bloquean vialidades e incluso la carretera, señaló que acudió a la subprocuraduría de los Derechos Humanos a denunciar presuntas amenazas del presidente municipal.

“Claro que tengo miedo me siento amenazada pero ya acudí a Derechos Humanos a denunciar lo que pasó porque dijo que me levantaría también acudir al Ministerio Público pero no me pudieron atender por lo del Covid-19, eso lo entiendo, me dieron una cita y presentaré mi denuncia”.

Mientras se recababan firmas de los asistentes, se insistió en varios momentos en que seguirán oponiéndose al relleno, pero sin violar la ley.

“Si en la ley dice que no está permitido bloquear carreteras no lo haremos pero si podemos hacerlo en la calle principal que está muy mal aquí si podemos impedir que pasen los camiones… Vamos a actuar conforme a derecho, vamos a armar un expediente y asesorarnos para ver qué es lo que sigue”.

Con documentos en mano habitantes de Aldama demostraron que desde noviembre del año pasado cuando se dieron cuenta del proyecto del relleno a través de redes sociales pidieron por escrito al municipio información del proyecto, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

