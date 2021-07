Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro Saldaña aseguró que no cederá a las presiones de los concesionarios de transporte público para aumentar la tarifa y señaló que lo único que pide es que al menos cumplan con dos compromisos fundamentales: unidades de calidad y buen servicio que sea puntual.

A decir del presidente municipal, sí es necesario aumentar la tarifa del transporte público, pero esto dependería de la mejora en la calidad del servicio y ello será decisión del Ayuntamiento sin que haya de por medio intereses políticos.

“Esas dos cositas, no pido mas, no pido que traigan uniforme, corbatita, nada más camiones que no pasen de 10 años, porque así dice el reglamento, no dice que camiones nuevos. Y que pasen puntuales, ya con eso me doy por bien servido”.

Lo anterior luego que uno de los concesionarios del transporte, Marco Antonio Ávalos, lo acusó de solapar la entrada de unidades ‘pirata’ para prestar el servicio de la ciudad, además de que según el transportista, en la presente administración no hizo nada por mejorar el servicio en la capital.

Ante ello, Navarro afirmó que a través de un chat de WhatsApp y tras lo señalado por los transportistas, les dijo:

“Ojalá tengan pruebas de lo que dicen, me siento ofendido; ojalá presten un servicio de calidad, de lo contrario no tienen los ciudadanos por qué estar batallando con las unidades que ustedes tienen y no hay manera de dialogar así; ustedes están en esta posición. Y me salí de un grupo en donde pretendían que se le subiera la tarifa”.

Asimismo, negó que tenga concesionarios “consentidos”, no obstante dijo que los transportistas capitalinos o “se ponen a jalar, o se ponen las pilas, o no hay aumento”.

Servicio de calidad

Navarro insistió que la tarifa de 7 pesos que se cobra actualmente es la más baja del estado, no obstante, para incrementarla se debe brindar un servicio con calidad y con buenas unidades, que al menos no rebasen los 10 años de vida útil que marca el reglamento.

“Hoy tengo muchos problemas como administración municipal, un montón de broncas, incluyendo cableras, incluyendo transporte, incluyendo un montón de cosas porque los alcaldes que estaban en el pasado, en su momento firmaron convenios, firmaron compromisos y no se preocuparon porque sí se cumplieran. El caso de las cableras es uno de esos y yo estoy pagando los platos rotos, es el mismo tema del transporte, el señor Edgar Castro firmó una serie de acuerdos con ese ayuntamiento y nunca los cumplieron”.

Dijo que de cumplirse los compromisos podría incluso subir un peso la tarifa de forma inmediata y otro peso en diciembre “no lo sé, pero antes de eso (…) yo consigo otros concesionarios que si quieran invertirle y que les convenga Guanajuato”.

